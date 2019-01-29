واشنطن: ملامح اتفاق سلام مع طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان

قال المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في كابول نشرت الاثنين بعد محادثات على مدى ستة أيام مع طالبان "لدينا مسودة إطار عمل يجب إتمام العمل على تفاصيلها قبل أن تصبح اتفاقا".
وأضاف "طالبان تعهدت - وهو ما يرضينا- بأن تفعل ما هو لازم للحيلولة دون أن تصبح أفغانستان منصة لجماعات أو أفراد منخرطين في الإرهاب الدولي".
من جانبه، قال السكرتير العام لحلف الناتو جينز شتولتنبيرغ في اجتماع عقد في البنتاغون إن أي مناقشة لانسحاب قوات الناتو من أفغانستان ستكون سابقة لأوانها، مضيفاً أن زلماي خليل زاد قد عرض على الحلفاء في الناتو تفاصيل المحادثات الجارية في الدوحة منذ أسابيع. وأكد شتولتنبيرغ " نحن في أفغانستان لخلق شروط لحلول سلمية جرت مناقشتها" ومضى إلى القول" لن نبقى هنا أكثر من المطلوب، لكننا لن نغادر قبل أن يتهيأ وضع يمكننا من المغادرة أو تقليل عديد القوات دون تعريض الهدف الرئيسي لوجودنا العسكري للخطر، وهو منع أفغانستان من أن تصبح ملاذا آمناً للإرهابيين الدوليين مرة أخرى" كما نقلت عنه وكالة أنباء أسوشيتد برس.
غير أن بعض المحللين أشاروا إلى أنه لم تبدر من طالبان أي علامة على أنها وافقت على مطالب الولايات المتحدة مثل الالتزام بوقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات الأمريكية أو إجراء محادثات مباشرة مع حكومة كابول التي تدعمها واشنطن.
وكتب أحمد مجيديار الزميل بمعهد الشرق الأوسط البحثي في واشنطن على موقع المعهد الإلكتروني "في حين أن ما حدث من تقدم في الدوحة كان أهم دلالة حتى الآن، فإن الوصول لاتفاق نهائي غير مضمون إذ أن نقطتي الخلاف الرئيسيتين (هاتين) يمكن أن تخرجا العملية عن مسارها".
وتحدث مسؤول أمريكي في كابول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه عن "تقدم كبير" في محادثات قطر لكنه قال إن الأمر يستدعي مزيدا من التفاوض بشأن مسألة توقيت وقف إطلاق النار التي تبدو كحجر عثرة في جولة المحادثات القادمة في 25 فبراير شباط.
وأضاف المسؤول أن مفاوضي طالبان يريدون انسحابا كاملا قبل وقف إطلاق النار، في حين يريد الأمريكيون العكس.
م.م/ ح. ز(رويترز، أسوشيتد برس)
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
يختار فنانو الغرافيتي الأفغان جدران مباني الأغنياء والأقوياء في البلد لإبداعاتهم. مثلهم الأعلى الفنان الانجليزي بانكسي. ويسعون إلى ايصال رسائل اجتماعية بعد قرابة أربعة عقود من الحرب.
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
بعض المواطنين يساعدون الفنانين هنا في تخطيط بعض الرسوم والكتابات. وتعد هذه المجموعة الأولى من نوعها في البلاد. ويقول عميد شريفي، أحد أعضائها: "عندما حدثنا الناس عما سنقوم به أعجبوا بالفكرة".
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
"أبي، من أين اتيت بالمال لشراء سيارة جديدة؟". الهدف من مثل هذه الأسئلة هو دفع الأفغان لطرح الأسئلة حول الكثير من الأمور، كما يوضح شريفي عضو المجموعة. الصورة وضعت على جدار احدى الوزارات حيث تنفق الاموال الرسمية في مشاريع وهمية غالبا.
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
نسبة من يعرفون القراءة والكتابة في أفغانستان هي من النسب الأدنى في العالم. وحسب تقديرات اليونسكو يستطيع كل شخص بالغ من من أصل ثلاثة القراءة والكتابة. ورغم التوجه الرسمي لاعادة بناء النظام التعليمي ووضع المناهج الصحيحة، الا أن نقص بنايات المدارس والكوادر التدريسية تعيق جهود نشر التعليم والتربية. (الكاتب مونيكا برنابيه، ترجمة: عبد الرحمان عمار)