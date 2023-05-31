واشنطن مستعدة لاستئناف الوساطة في السودان بشروط

أكدت الولايات المتحدة الخميس ( 1 حزيران/يونيو 2023) أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين المتحاربين في السودان شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهدنة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع من محادثات جدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوسلو إن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع (...) عندما تظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".

وقصف الجيش قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة في الخرطوم الأربعاء بعد انسحاب هذه القوات من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى السودان المهدد بمجاعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك "انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين" في النزاع.

وأضاف أن "هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّل لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني".

من ناحية أخرى أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان عن مقتل 17 شخصا وإصابة 106 في قصف عنيف الأربعاء طال منطقة مايو جنوب العاصمة الخرطوم. وأضافت اللجنة أن 36 حالة احتاجت لتدخل جراحي. وأشارت إلى أن الطاقم الطبي في مستشفى بشائر التعليمي واجه ضغطا كبيرا في التعامل مع الحالات لكثرتها وقلة عدد الطاقم الطبي.

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، د.ب.أ)