واشنطن مستاءة من تصريحات نتنياهو بشأن "حجب" أسلحة عن إسرائيل

أعرب البيت الأبيض عن خيبة أمله من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن واشنطن حجبت تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، فيما رد نتنياهو بأن بلاده في "حرب من أجل وجودها" وتحتاج للأسلحة الأمريكية.

وصف منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الخميس (20 يونيو/حزيران 2024) تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بأنها "محيرة على أقل تقدير" و"مخيبة للآمال بشدة" و"مزعجة".

وكان نتنياهو قد قال في مقطع الفيديو نشره باللغة الإنجليزية الثلاثاء إنه ابلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "من غير المعقول" أن تحجب الولايات المتحد ة "أسلحة وذخائر عن إسرائيل"، في الأشهر القليلة الماضية، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل محددة.

وتابع كيربي: "لقد أمر الرئيس (جو بايدن) بإرسال طائرات مقاتلة في منتصف نيسان/ أبريل للمساعدة في إسقاط عدة مئات من الطائرات المسيرة والصواريخ، ومنها صواريخ باليستية تم إطلاقها من إيران على إسرائيل".

وقال كيربي إنه "لا توجد دولة أخرى يمكنها أن تفعل المزيد" لمساعدة إسرائيل في حربها الحالية ، وليس لدى البيت الأبيض "أي فكرة" عما دفع نتنياهو إلى الإدلاء بهذه التصريحات في مقطع فيديو نشر أمس الأول الثلاثاء.

وأضاف كيربي "أعتقد أننا أوضحنا بجلاء تام لنظرائنا الإسرائيليين وعبر وسائل مختلفة خيبة أملنا الشديدة من التصريحات التي جاءت في هذا المقطع المصور وقلقنا من دقة التصريحات الواردة فيه".

وأردف المسؤول الأمريكي قائلا "فكرة أننا توقفنا على نحو ما عن مساعدة إسرائيل في احتياجاتها المتعلقة بالدفاع عن النفس ليست دقيقة بالمرة".

من جانبه رفض بلينكن، تصريحات نتنياهو، وقال في وقت سابق إن جميع شحنات الأسلحة ترسل "كالمعتاد" إلى إسرائيل، باستثناء قنابل معينة ربما يتم استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان في غزة، وجرى إيقاف تلك القنابل مؤقتا في انتظار مراجعة.

وفي رد مباشر على انتقاد البيت الأبيض لشكواه من تأخر تسليم شحنات الأسلحة، أكد نتنياهو اليوم الخميس أن بلاده تحتاج الى الأسلحة الأمريكية في "حرب من أجل وجودها".

وقال نتنياهو في بيان "أنا مستعد لتحمل هجمات شخصية شرط أن تتلقى إسرائيل من الولايات المتحدة السلاح الذي تحتاج إليه في حرب (تخوضها) من أجل وجودها".

ع.ج.م/أ.ح/ خ.س (د ب أ، رويترز، أ ف ب )