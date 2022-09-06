 واشنطن .. مئات الآلاف الأوكرانيين رحلوا قسرا | DW الأخبار | DW | 08.09.2022

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واشنطن .. مئات الآلاف الأوكرانيين رحلوا قسرا

قالت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إن لديها معلومات مئات الآلاف من الأوكرانيين نُقلوا قسراً إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو إلى الأراضي الروسية. فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات.

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