واشنطن .. مئات الآلاف الأوكرانيين رحلوا قسرا

هل تتسبب حرب أوكرانيا في حرب عالمية؟ - سيناريوهات تدعو للحذر

لا تزال الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة بدون أفق واضح لنهايتها، وبلا سقف توقعات يمكن من خلاله استنتاج ما ستؤول إليه نتائجها في نهاية المطاف، غير أنها لن تؤدي بالضرورة لحرب عالمية وفق الأكاديمي الأمريكي جيسون ديفيسون.