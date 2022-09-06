واشنطن .. مئات الآلاف الأوكرانيين رحلوا قسرا

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قالت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إن لديها معلومات مئات الآلاف من الأوكرانيين نُقلوا قسراً إلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا أو إلى الأراضي الروسية. فيما تنفي روسيا هذه الاتهامات.
"نموت مبكرا ونحصل على تعليم أقل ودخلنا ينخفض"؛ تراجع كبير في ظروف المعيشة رصده مؤشر التنمية الصادر عن الأمم المتحدة. وخبراء يخشون المزيد من التدهور والاستعداد لما هو أسوأ، ويقدمون توصيات للسيطرة على الوضع.
لا تزال الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة بدون أفق واضح لنهايتها، وبلا سقف توقعات يمكن من خلاله استنتاج ما ستؤول إليه نتائجها في نهاية المطاف، غير أنها لن تؤدي بالضرورة لحرب عالمية وفق الأكاديمي الأمريكي جيسون ديفيسون.
تواجه الدعاية الروسية بشأن غزو أوكرانيا الكثير من العوائق بأوروبا والولايات المتحدة خصوصاً ما يتعلق بالمحتوى الإنجليزي. بيد أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة للإعلام الروسية بالعربية. فهل نجحت روسيا في كسب الرأي العام العربي؟
كشفت الإدارة الأمريكية أن روسيا تواجه "إخفاقات كثيرة" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع حصلت عليها من طهران هذا الشهر لاستخدامها في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.
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