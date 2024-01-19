واشنطن: لسنا في حالة حرب مع الحوثيين والغارات ضدهم ستستمر

فيما واصل الحوثيين استهداف السفن، قالت واشنطن إنها ليست في حالة حرب معهم رغم هجماتهم المتكررة، لكنها أكدت مواصلتها شن ضربات ضد الميليشيات المدعومة من إيران، مبدية مع ذلك تشكهها في توقف الهجمات على السفن.

أعلن المتمرّدون الحوثيون في اليمن في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة (19 يناير/كانون الثاني 2024) استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن "بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة". وأكّد الجيش الأمريكي الهجوم على "سفينة تجاريّة أمريكية الخميس"، إلا أنّه قال إنّ الهجوم لم يصب هدفه.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصّة إكس " أطلق الإرهابيّون الحوثيّون المدعومون من إيران صاروخَين بالستيَّين مضادَّين للسفن على سفينة إم/في كيم رينجير، وهي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتشغلها اليونان". وأضافت "لاحظ الطاقم ارتطام الصواريخ بالمياه بالقرب من السفينة. ولم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار للسفينة التي واصلت الإبحار".

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وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس إن الضربات الجوية ستستمر حتى مع إقراره بأنها قد لا توقف هجمات الحوثيين . وردّاً على أسئلة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة قال بايدن "هل ستوقف الحوثيين؟ لا. هل ستستمر؟ نعم".

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" سابرينا سينغ الخميس " نحن لا نسعى إلى الحرب. ولا نعتقد أننا في حالة حرب . ولا نريد أن نشهد حرباً إقليمية". وتابعت سينغ أن المسلحين الحوثيين يواصلون إطلاق صواريخ كروز والصواريخ المضادة للسفن على البحارة الأبرياء والسفن التجارية في البحر الأحمر. وأضافت "ما نفعله مع شركائنا هو دفاع عن النفس. بالتأكيد لا نريد أن يتسع هذا إلى حرب إقليمية ولا نريد استمرار ذلك".

وشنّ الجيش الأمريكي غارات على مواقع الحوثيين أربع مرات خلال الأيام القليلة الماضية. وقال الجيش الأمريكي إنه خلال الغارات، تم استهداف صاروخين مضادين للسفن، كان الحوثيون قد أعدوهما للإطلاق في أقرب وقت على هدف بالبحر الأحمر.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الخميس، أن القيادة المركزية الأمريكية " شنّت غارات دفاعية على 14 صاروخا للحوثيين في أكثر من عشرة مواقع" يوم الأربعاء. وقالت سينغ إن الغارات العسكرية ستستمر إذا لزم الأمر، داعية الحوثيين إلى وقف هجماتهم على الشحن الدولي.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، رويترز)