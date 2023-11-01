واشنطن: لا مستقبل لحماس في إدارة غزة ولن نرسل قوات إلى القطاع

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء (الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) إن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن حركة حماس يمكنها المشاركة في حكم قطاع غزة في المستقبل بعد نهاية الحرب مع إسرائيل.

ومع تأهب المنطقة لأزمة لاجئين محتملة بين سكان قطاع غزة، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى مينيسوتا، إن الولايات المتحدة لا تدعم توطيناً دائماً لسكان غزة خارج القطاع.

ومع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة في الحرب بين إسرائيل وحماس، قال كيربي إن واشنطن لا تعتقد بأن الوقت مناسب الآن لوقف عام لإطلاق النار، لكن من الضروري وقف أعمال القتال لأسباب إنسانية.

وتقول السلطات الصحية التابعة لحماس إن ما لا يقل عن 8796 فلسطينياً في القطاع الساحلي الضيق، منهم 3648 طفلاً، قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، التي جاءت في إطار الرد على هجوم حماس الإرهابي.

وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها احتمالات ما بعد الحرب في غزة، قال كيربي إن تولي حماس المسؤولية سيمثل إشكالاً بعد قتلها 1400 شخص في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأردف كيربي: "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات عسكرية أمريكية على الأرض في غزة، سواء الآن أو في المستقبل".

ويذكر أن حركة حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول خرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م (رويترز)