واشنطن ستعتبر قوات كورية شمالية في روسيا أهدافا مشروعة

أكدت الولايات المتحدة للمرة الأولى حيازتها أدلة على وجود "آلاف" الجنود الكوريين الشماليين في روسيا، مشيرة إلى أنها ستعتبرهم "أهدافا مشروعة" في حال انضموا إلى القتال في أوكرانيا.

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في فيديو نشرته وسائل إعلام أميركية "لدينا الدليل على أن قوات كوريّة شمالية توجهت إلى ... روسيا". وأضاف "ما الذي تقوم به بالضبط؟ سنرى... إذا كانوا يعتزمون المشاركة في الحرب باسم روسيا، فهذه مسألة خطيرة جدا".

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "إذا قرر هؤلاء الجنود الكوريون الشماليون الانضمام إلى القتال ضد أوكرانيا، فسيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة".

إلى ذلك، أكد مسؤول أميركي كبير الأربعاء (23 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، أن "آلاف الجنود الكوريين الشماليين" نُشروا في روسيا للتدرب، مضيفا أن واشنطن "لا تعرف ما ستكون عليه مهمتهم وإن كانوا سيذهبون للقتال في أوكرانيا".

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته "في حال فعلوا ذلك، فسيكون مؤشرا على محنة الرئيس بوتين المتفاقمة في حربه ضد أوكرانيا". وأكد أن "روسيا تتكبّد خسائر كبيرة كل يوم في ساحة المعركة".

وفي بروكسل، قالت متحدثة باسم الناتو إن دول الحلف الأطلسي "أكدت وجود أدلة على نشر قوات كورية شمالية في روسيا". وأضافت "إذا كانت هذه القوات ستقاتل في أوكرانيا، فإن ذلك سيمثل تصعيدا كبيرا في دعم كوريا الشمالية للحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا".

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها واشنطن وحلفاؤها علنا عن "أدلة" على وجود هؤلاء العسكريين الكوريين الشماليين على الأراضي الروسية.

وبحسب كوريا الجنوبية فان قسما من هؤلاء الجنود يفترض أن يتوجهوا بعد ذلك الى الجبهة. ونفت كوريا الشمالية أن تكون أرسلت قوات. وقال ممثل لبيونغ يانغ لدى الأمم المتحدة إن إعلان سيول في هذا الشأن هو مجرد "شائعة لا أساس لها".

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء تأكيد أو نفي الاتهامات الغربية، محيلة الصحافيين المستفسرين عن الموضوع الى بيونغ يانغ. وقالت زاخاروفا "رجاء استوضحوا من بيونغ يانغ بشأن مكان تواجدهم"، وذلك ردا على سؤال على ما إذا كانت كوريا الشمالية قد أرسلت جنودا إلى روسيا قبل مشاركتهم المحتملة الى جانب قواتها التي تقاتل في أوكرانيا.

وأفادت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية الأربعاء أن بيونغ يانغ أرسلت 1500 جندي إضافي إلى روسيا، مشيرة إلى أنها محاولة لمساعدة روسيا عسكريا في حربها مع أوكرانيا.

وقال النائب بارك سون-وون من لجنة الاستخبارات البرلمانية بعد إحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني "يعتقد أن 1500 جندي إضافي أرسلوا إلى روسيا" ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثلاثة آلاف. ومن المتوقع أن يصل العدد إلى عشرة آلاف بحلول كانون الأول/ديسمبر، بحسب النائب.

وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف أن أول دفعة من الجنود الكوريين الشماليين ستصل الأربعاء إلى منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا التي تسيطر على عدة مئات من الكيلومترات المربعة هناك منذ هجومها المفاجئ في مطلع آب/اغسطس.

وكانت الاستخبارات الكورية الجنوبية أكدت الأسبوع الماضي أن كوريا الشمالية قررت إرسال ما يصل إلى 12 ألف جندي لمساعدة روسيا وأن نحو 1500 رجل من قواتها الخاصة موجودون في روسيا للتأقلم قبل المغادرة قريبا إلى الجبهة.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)