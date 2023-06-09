واشنطن: روسيا ستنتج مسيّرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة (التاسع من حزيران/ يونيو 2023) إن روسيا تعمل فيما يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران وإنها تلقت مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي تستخدمها في مهاجمة أوكرانيا.

ونقل البيت الأبيض عن معلومات جرى رفع السرية عنها في الآونة الأخيرة أن المسيرات صُنعت في إيران وشُحنت عبر بحر قزوين لتصل للقوات الروسية التي تستخدمها في أوكرانيا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "استخدمت روسيا الطائرات المسيرة الإيرانية في الأسابيع الماضية لضرب كييف وإرهاب الشعب الأوكراني، ويبدو أن الشراكة العسكرية بين روسيا وإيران آخذة في الازدياد". وأضاف "لدينا مخاوف أيضاً أن تكون روسيا تعمل مع إيران لإنتاج طائرات مسيرة إيرانية من داخل روسيا".

وذكر كيربي أن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن روسيا تتلقى من إيران المواد اللازمة لبناء مصنع للطائرات المسيرة يمكن أن يعمل بطاقته الكاملة في أوائل العام المقبل.

وعرضت واشنطن صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للموقع الذي تم اختياره بحسب معلوماتها لإنشاء المصنع في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، على مسافة حوالى 900 كيلومتر شرق موسكو. كذلك، نشرت خارطة للمسار الذي تسلكه، وفق الأمريكيين، المسيرات الايرانية التي يستخدمها الجيش الروسي حالياً في أوكرانيا، انطلاقا من ميناء امير اباد الإيراني على بحر قزوين في اتجاه ميناء ماخاتشكالا في روسيا، مروراً بالقواعد الجوية الروسية في بريمورسكو-اختارسك على بحر ازوف وفي سيشا قرب الحدود مع بيلاروسيا.

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وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين تنفيذيين إيرانيين في شركة للصناعات الدفاعية بسبب تزويد روسيا بالطائرات المسيرة.

وأقرت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها قالت في وقت سابق إنها أرسلتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وتنفي موسكو استخدام قواتها لمسيرات إيرانية في أوكرانيا.

وأضاف كيربي أن الدعم متبادل بين البلدين مع سعي إيران للحصول على عتاد عسكري بمليارات الدولارات من روسيا ويشمل ذلك طائرات هليكوبتر وأجهزة الرادار. وقال "روسيا تعرض على إيران تعاوناً دفاعياً غير مسبوق في عدة مجالات منها الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي". وتابع قائلاً "هذه شراكة دفاعية شاملة تضر بأوكرانيا وجيران إيران والمجتمع الدولي. سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا للكشف عن هذه الأنشطة وتعطيلها بأساليب منها إعلانها على الملأ - ونحن مستعدون لفعل المزيد".

وأشار كيربي إلى أن نقل الطائرات المسيرة إلى روسيا يشكل انتهاكا لقوانين الأمم المتحدة، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستسعى لمحاسبة البلدين.

وقد ساهمت الحرب في إحياء التعاون بين موسكو وطهران، وكل منهما يواجه عزلة دولية متزايدة. وأعلن الجانبان أخيراً مشروعاً لإنشاء خط سكة حديد يهدف إلى الالتفاف على الطرق البحرية التقليدية والعقوبات الدولية.

خ.س/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)