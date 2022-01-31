واشنطن: روسيا تحاول "فبركة" تسجيلات لتبرير غزو أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس (الثالث من فبراير/ شباط 2022) أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك على الروسلتبرير مهاجمة كييف.

وقال الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي: "لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو"، وأضاف للصحفيين أن واشنطن تعتقد بأن الهجوم المفبرك للجيش الأوكراني أو قوات استخباراتية سيكون "ضد أراض خاضعة لسيادة روسيا أو ضد أشخاص ناطقين بالروسية".

وتابع المسؤول الأمريكي بالقول: "كجزء من هذا الهجوم الزائف، نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلاً دعائياً مصوراً بمشاهد وحشية للغاية، يتضمن جثثاً وممثلين يؤدون دور مشيعين وصوراً لمواقع مدمرة"، لتستخدم الأمر كمبرر لغزو جارتها الموالية للغرب.

ولفت كيربي إلى أن جزءاً من الخطة يتضمن إظهار أن الغرب وفر المعدات العسكرية الأوكرانية المستخدمة، وهو أمر سيكون هدفه تبرير التحركات الانتقامية الروسية ضد أوكرانيا.

وأكد: "سبق أن شهدنا أنشطة كهذه من قبل روسيا في الماضي، ونعتقد أنه من المهم أن ننتقدها علناً عندما نراها بهذه الطريقة".

وأضاف في تعليقه على الخطة المفترضة: "أقول بناءً على خبرتي إن قليلاً جداً من هذه الأمور لا تتم الموافقة عليه على أعلى المستويات في الحكومة الروسية".

بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات بأن روسيا تخطط لهجمات ملفقة من جانب الجيش الأوكراني أو وحدات المخابرات كي تتخذها ذريعة لغزو أوكرانيا، مضيفة أن أحد الخيارات المحتملة قد يكون إنتاج مقطع دعائي مصور.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن الولايات المتحدة تنشر معلومات المخابرات لكشف مدى ما تقوم به روسيا من

أفعال مزعزعة للاستقرار تجاه أوكرانيا، ولثني روسيا عن مواصلة ما وصفه برايس بحملة خطيرة.

ويشار إلى أن روسيا لم ترد رسميا على تصريحات كيربي وبرايس حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)