 واشنطن: حزب الله يمتلك مخابئ لنترات الأمونيوم في أنحاء أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

واشنطن: حزب الله يمتلك مخابئ لنترات الأمونيوم في أنحاء أوروبا

اتهامات خطيرة وجهها مسؤول أمريكي إلى حزب الله اللبناني على خلفية انفجار مرفأ بيروت، إذ قال إن المنظمة التي تعتبرها واشنطن إرهابية مسؤولة عن تهريب وتخزين مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في مخابئ بعدة دول أوروبية.

جمهور من أنصار حزب الله يستمع إلى خطيب أمينه العام، حسن نصر الله (أرشيف)

لم تربط واشنطن بعد بشكل مباشر بين حزب الله وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب، ولكنها لمحت إلى ذلك (أرشيف)

اتّهمت الولايات المتحدة الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2020) حزب الله اللبناني بإقامة عدة "مخابئ لتخزين نترات الأمونيوم" في عدد من الدول الأوروبية، ما يوحي بإقامة واشنطن رابطاً بين التنظيم الشيعي اللبناني وانفجار مرفأ بيروت الناجم عن تخزين هذه المادة.

مختارات

من بين أربعة متهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أدانت المحكمة الخاصة المنعقدة في لاهاي واحداً من المتهمين وبرأت الثلاثة الآخرين. المتهم عضو في منظمة حزب الله.

فرضت أمريكا عقوبات على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المفترضة بحزب الله. فيما يواصل السياسي السني مصطفى أديب مشاوراته لتشكيل حكومة بعد إصرار الفصيلين الشيعيين المهيمنين في لبنان، على تسمية وزراء شيعة بينهم وزير المالية.

اندلع حريق ضخم في مرفأ بيروت بعد عدة أسابيع من الانفجار المروع، ما أثار حالة من الهلع والرعب في المدينة التي مازالت تلملم جراحها بعد الانفجار الذي سبب كارثة إنسانية.

وقال منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، نيثن سيلز، إن "حزب الله أقام منذ العام 2012 مخابئ لتخزين نترات الأمونيوم في أنحاء أوروبا، عبر نقل حقائب إسعافات أولية تحتوي جيوبها التبريدية على هذه المادة".

وأوضح سيلز في مؤتمر صحفي عقده الخميس وحصلت وكالة فرانس برس الجمعة على نسخة من محضره أنه "عُثر على هذا النوع من مخابئ التخزين في دول عدة بينها المملكة المتحدة واليونان وفرنسا وإيطاليا وغيرها". كما تحدّث عن نقل هذه المادة عبر بلجيكا وإسبانيا وسويسرا. وأكد سيلز أن بعضاً من هذه المواد المخزنة قد "أتلف".

وقال المنسق الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب: "لدينا أسباب تدفعنا للاعتقاد بأن هذه الأنشطة لا تزال قائمة"، موضحاً أن واشنطن تشتبه بأن مخابئ تخزين مماثلة كانت موجود على الأقل حتى العام 2018 "على الأرجح في اليونان وإيطاليا وإسبانيا". وتابع: "كما شهدنا جميعاً في انفجار مرفأ بيروت، فإن نترات الأمونيوم مادة خطرة جداً".

مشاهدة الفيديو 02:08

إسرائيل تقصف نقاط مراقبة قرب الحدود مع لبنان

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة تقيم رابطاً بين الانفجار وحزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، لم يعط سيلز جواباً مباشراً، ولكن لم يستبعد هذه الفرضية، إذ قال: "إليكم ما نعرفه: نحن نعرف أن حزب الله خزّن كميات هائلة من نترات الأمونيوم في أوروبا ... نعرف أيضاً من خلال ما شهدناه في بيروت القدرة التدميرية الكبيرة لمادة نترات الأمونيوم القادرة على التسبب بدمار هائل إن استخدمت كمتفجرات".

وطالب سيلز باسم الولايات المتحدة "بتحقيق شامل ومفتوح وشفاف ومعمّق في انفجار بيروت نأمل أن نرى نتائجه سريعاً".

وأوقع انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 191 قتيلاً ودمّر مناطق من العاصمة. وأكدت السلطات اللبنانية أن الانفجار الهائل سببه شحنة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزّنة في أحد عنابر المرفأ منذ أكثر من ست سنوات "من دون تدابير وقائية"، بعدما صودرت أثناء نقلها بواسطة سفينة شحن انطلقت من جورجيا وكانت متّجهة إلى موزمبيق.

ي.أ/ ع.ش (أ ف ب)

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2005: اغتيال الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وأعقب ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة اللبنانية لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز 2006 خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، وهو ما أدى إلى نشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب، التي كان يقودها فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو/ أيار 2007 بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر/ أيلول.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير/ كانون الثاني 2011 إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال الحريري. (الصورة هنا لحسن نصر الله وسعد الحريري تعود لعام 2009).

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة بدأت سلمية ضد الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011. ويلعب الحزب منذ 2012 دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة، التي مر على انطلاقها أكثر من تسع سنوات.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2015: "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة، حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة في أغسطس/ آب 2015، بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفية في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وانتشر حينها على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    مع ركود النمو الاقتصادي وتراجع تدفقات رؤوس الأموال؛ واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.

  • Libanon neuer Premierminister Hassan Diab und Präsident Michel Aoun (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019/2020: تواصل الاحتجاجات وتشكيل حكومة دياب

    استقالة سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة على يد حسان دياب المدعوم من حزب الله، لم تهدأ من غضب الشارع اللبناني. فقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية إلى السنة الحالية واستمر المحتجون في تنظيم المظاهرات رفضاً للفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها. كما أدى الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في لبنان إلى تفاقم الأزمة وبالتالي استمرار خروج اللبنانيين للشارع والتذكير بمطالبهم.

  • Libanon Explosion in Beirut (Getty Images/AFP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    انفجار مرفأ بيروت يزلزل حكومة دياب

    عقب الانفجار المروع الذي هزّ بيروت وعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ انفجر غضب اللبنانيين ضد العائلات والنخب الحاكمة المتهمة بالفساد وضد حكومة حسان دياب، التي اضطرت لتقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات في العاشر من أغسطس/ آب 2020. وفي كلمة له إلى اللبنانيين من السراي الحكومية قال دياب إن ما وصفها بـ "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، و أحد نماذج الفساد انفجار بيروت".

  • Plakat vom ehemaligen Premierminister Rafik al-Hariri in Libanon Sidon (Reuters/A. Taher)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    الحكم في قضية اغتيال الحريري

    بعد خمسة عشر عاماً انتظر خلالها اللبنانيون حقيقة القضية التي غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (18 آب/ أغسطس 2020) أنه لا يوجد دليل على تورط النظام السوري أو قيادة حزب الله بصورة "مباشرة" في اغتيال الحريري. لكن الحكم أشار في ذات الوقت إلى تورط عضو من حزب الله في واقعة الاغتيال.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen (Reuters/A. Konstantinidis)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    لبنان أمام مفترق طرق

    يأتي الحكم في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم في قضية الحريري الموقف المضطرب أصلا بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه . كما يرى لبنانييون من بينهم ضحايا ينتظرون العدالة منذ 15عاما،أن الحكم "ليس كافياً". إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


مواضيع ذات صلة

Libanon | Menschen verfolgen Rede von Hezbollah Anführer Sayyed Hassan Nasrallah im TV

نصر الله يرد على الاتهامات: لا شيء لنا في المرفأ ونطالب بتحقيق "شفاف" 07.08.2020

رد حسن نصر الله عن تنظيم حزب الله في وجه الاتهامات بتخزين مادة نترات الأمونيوم التي يُعتقد أنها المتسببة في انفجار مرفأ بيروت، داعياً إلى إجراء تحقيق عادل وتقديم المتسببين للمحاكمة.

Libanon Explosion im Hafen von Beirut

+++ تغطية خاصة: انفجار بيروت ـ الصدمة وردود الفعل +++ 05.08.2020

تغطية خاصة لآخر مستجدات انفجار مرفأ بيروت، الأعنف من نوعه في العاصمة اللبنانية منذ سنوات. وحسب رئيس الوزراء اللبناني فإن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع المرفأ وراء الانفجار. (الزمن بتوقيت وسط أوروبا)

Hariri Prozess in Den Haag 16.01.2014

اغتيال الحريري.. أنظار العالم تتجه إلى لاهاي انتظارا للحكم 17.08.2020

بعد 15 عاما، تتجه أنظار اللبنانيين ومعهم أنظار العالم لمدينة لاهاي إذ من المقرر أن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، التي يحاكم فيها أربعة أشخاص ينتمون لحزب الله.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  