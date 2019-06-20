واشنطن حذرت طهران من هجوم وشيك ولوفتانزا تتفادى التحليق فوق منطقة النزاع

قال مسؤولان إيرانيان لرويترز اليوم الجمعة(21 حزيران/ يونيو 2019) إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران. وذكر أحد المسؤولين لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا... حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة".

وقال المسؤول الثاني "أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار... ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية".

يأتي ذلك بعد كشفت قالت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس ترامب أمر الليلة الماضية بتوجيه ضربات عسكرية محددة لإيران انتقاما لإسقاط الأخيرة طائرة مسيرة أمريكية، تقول طهران إنها دخلت أجوائها، فيما تؤكد واشنطن أنها كانت تحلق في الأجواء الدولية، لكن ترامب تراجع عن قراره فجأة، حسب الصحيفة الأمريكية.

على صعيد متصل، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو اتهمت واشنطن اليوم الجمعة بإثارة توترات خطيرة حول إيران عمدا ودفع الوضع إلى شفا الحرب. ودعا سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية واشنطن لتقييم العواقب المحتملة للنزاع مع إيران وقال إن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز يكشف أن الوضع شديد الخطورة.

من جانبها، أعلنت شركة الطيران الهولندية "كي ال ام" الجمعة أن طائراتها لن تحلق بعد الآن فوق مضيق هرمز الواقع في المنطقة التي أسقطت فيها إيران طائرة مسيرة عسكرية أميركية. وقالت الشركة في بيان إن السلامة هي "الأولوية المطلقة" للشركة. وأضافت "نتابع عن كثب جميع التطورات التي قد تكون مرتبطة بسلامة المجال الجوي 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع وننظم العملية بطريقة تضمن سلامة الرحلات". وتابع البيان "الحادث مع الطائرة المسيرة هو سبب لعدم التحليق فوق مضيق هرمز حاليا. هذا إجراء وقائي".

مشاهدة الفيديو 02:00 شارك توتر متصاعد في الخليج إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3KnzD الجيش الأمريكي: إسقاط إيران للطائرة المسيرة "هجوم لم يسبقه استفزاز"

كما قالت شركة لوفتهانزا أكبر شركات الطيران الألمانية اليوم إن طائراتها ستتوقف عن التحليق فوق أجزاء من إيران لتنضم إلى شركات أخرى بعد أن حظرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية دخول بعض أجزاء من المجال الجوي الإيراني. وقال متحدث باسم لوفتهانزا إن طائرات الشركة تتفادى مضيق هرمز منذ يوم 20 يونيو/حزيران. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن لوفتهانزا مدت الحظر فوق إيران اليوم الجمعة. وذكر أن الشركة لا تزال تسير رحلات إلى العاصمة طهران.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/رويترز)