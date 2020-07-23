 واشنطن توضح اعتراضها للطائرة الإيرانية في الأجواء السورية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.07.2020

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أخبار

واشنطن توضح اعتراضها للطائرة الإيرانية في الأجواء السورية

أعلنت الولايات المتحدة أن مقاتلة أميركية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن حادث من هذا النوع في المنطقة نفسها، مشيرا إلى اعتراض الطائرة من قبل مقاتلة إسرائيلية.

صورة من الأرشيف: طائرة حربية من طراز F-15 تحلق في الأجواء السورية

واشنطن: طائرة أمريكية من طراز إف15- أجرت خلال مهمة روتينية فحصا بصريا قياسيا لطائرة ركاب

أكدت الولايات المتحدة اليوم الجمعة (24 يوليو/ تموز 2020) قيام إحدى طائراتها العسكرية بفحص رحلة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري في وقت متأخر أمس الخميس، بعد تقارير تفيد بأن الطائرة تعرضت للتهديد من قبل طائرات مقاتلة أجنبية.

مختارات

تشارك ألمانيا في مكافحة تنظيم "داعش" من خارج سوريا، بتوفير طائرات للاستطلاع وإعادة تزويد الطائرات بالوقود، فضلاً عن تدريب قوات في العراق. غير أن ذلك ليس كافيا من وجهة النظر الأمريكية وتريد واشنطن من برلين فعل المزيد.

يلتقي وزراء دفاع دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" في ميونيخ لمناقشة كيفية تنظيم صفوفهم بعد أن يتم طرد الجهاديين من آخر جيب لهم في سوريا وتغادر القوات الأميركية البلاد.

بعد أن اتهم تقرير أممي التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، أعلنت واشنطن رفضها للاتهامات، مشددة على أنها "تلتزم حذراً كبيراً في كل العمليات العسكرية".

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية أن الطائرة التابعة لشركة ماهان للطيران اضطرت إلى خفض مستوى ارتفاعها لمنع حدوث تصادم، مما أدى إلى إصابة العديد من الركاب في هذه العملية. وكانت رحلة طيران ماهان رقم 1152 في طريقها إلى بيروت، وفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية.

وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية في البداية إلى تورط إسرائيل، لكن الجيش الأمريكي أكد فيما بعد أن إحدى طائراته اقتربت من طائرة ركاب للتعرف عليها. وقال بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن طائرة أمريكية من طراز إف15- أجرت خلال مهمة روتينية فحصا بصريا قياسيا لطائرة الركاب "على مسافة آمنة تبلغ ألف متر تقريبا".

وأضاف أنه تم إجراء الفحص للتأكد من سلامة أفراد التحالف في الموقع العسكري الأمريكي في التنف. وتابع أنه "بمجرد أن حدد طيار المقاتلة إف15- الطائرة بأنها طائرة ركاب تابعة لشركة ماهان إير، ابتعدت مقاتلة إف15- بأمان عن الطائرة. وقال أوربان "تم تنفيذ اعتراض احترافي وفقا للمعايير الدولية".

وكانت سوريا قد قالت في وقت سابق إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هو المسؤول عن الحادث، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) التي تديرها الدولة.

و. ب / ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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