 واشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية.. وزيلينسكي في تركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2023

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واشنطن توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية.. وزيلينسكي في تركيا

عشية مرور 500 يوم على غزو أوكرانيا، وافق البيت الأبيض على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية، فيما وصل الرئيس الأوكراني إلى تركيا لأول مرة منذ بدء غزو روسيا لبلاده.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة (السابع من تموز/يوليو 2023) إلى اسطنبول، حيث بدأ اجتماعا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل بضعة أيام من قمة مهمة لحلف شمال الأطلسي.

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وزيارة زيلينسكي لتركيا هي المحطة الأخيرة ضمن جولة دولية قام بها بهدف الحصول على مزيد من الأسلحة الغربية ودعم مساعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، علما أنها أول زيارة يقوم بها لهذا البلد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022. لكن الولايات المتحدة نبهت الجمعة إلى أن أوكرانيا "لن تنضم إلى حلف شمال الاطلسي" اثر قمة الحلف المقررة الثلاثاء والأربعاء في ليتوانيا. وأعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أنه لا يزال أمام كييف "مراحل عدة يجب أن تعبرها قبل أن تصبح عضوا" في الناتو.

وإضافة إلى قمة الاطلسي، ستتناول المباحثات بين زيلينسكي ونظيره التركي الذي تربطه علاقات وثيقة بكييف وموسكو في الوقت نفسه، الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب. والاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز/يوليو 2022 برعاية الأمم المتحدة وانقرة ينتهي مفعوله في 17 تموز/يوليو وسبق أن أعلنت موسكو أنها لا ترى سببا لتمديده. وكتب زيلينسكي في تغريدة أن الاجتماع سيتطرق أيضا الى "اعادة إعمار أوكرانيا" و"عقود في مجال الدفاع".

وأفاد الكرملين الجمعة أنه يتابع "من كثب" المحادثات بين زيلينسكي وإردوغان، متعهدا الحفاظ على "شراكة بناءة مع أنقرة" ومثنيا على "دور الوسيط" الذي يقوم به الرئيس التركي في النزاع في أوكرانيا.

إلى ذلك، توقع مراقبون أن يشجع زيلينسكي نظيره التركي على الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو، وخصوصا أن مسؤولي الحلف لا يزالون يأملون بإقناع انقرة بالتراجع عن الفيتو الذي تمسكت به.

والجمعة، أعلن أردوغان أن تركيا ستتخذ "القرار الأفضل مهما كانت" طبيعته بالنسبة إلى هذه القضية.

بتوقيت برلين - فاغنر في بيلاروسيا: تهديد جديد للغرب؟

وقبل وصوله إلى اسطنبول، زار زيلينسكي سلوفاكيا وجمهورية تشيكيا وبلغاريا. وصرّح في براتيسلافا "أعتقد أنه ليس هناك وحدة موقف كافية حول هذه المسألة، وهذا يشكل تهديدا لقوة الحلف"، مضيفا أن "هذا الأمر في غاية الأهمية لأمن العالم بأسره". وأكد "نتوقع وحدة صف من الحلف لأن قوته في وحدته". وأضاف أن روسيا تعول على "ضعف الحلف وانقسامه" وهو ما "لا يمكن السماح به"، مطالبا في الوقت نفسه بمساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وأعلن البيت الابيض قراره تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، معتبرا أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي، هي "الصواب" الذي يجب القيام به. وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن الخطوة "قرار صعب، وأرجأناه" لفترة من الزمن، مشددا على أن الإقدام عليه في الوقت الراهن هو "الصواب".

وأكد ساليفان أيضا أن الأوكرانيين قدموا ضمانات "خطية" حول كيفية استخدام هذه الأسلحة للتقليل من "الأخطار التي تشكلها على المدنيين".

وأثار الإعلان الأميركي غضب المنظمات الانسانية التي أعادت التذكير بالأثر الكارثي لهذه الاسلحة على المدنيين.

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني قبل الظهر إسقاط 12 مسيّرة مفخخة من طراز "شاهد" من اصل 18 أطلقتها روسيا ليل الخميس الجمعة. وأسفر الهجوم عن سقوط قتيلين.

خ.س/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

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  • بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، وقد ارتدى سترة عسكرية (18/3/2023)

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    هب الأوكرانيون للدفاع عن بلادهم، فإضافة إلى القوات العسكرية كان هناك المتطوعون المدنيون من كافة الأطياف. هنا مثلاً بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، وقد ارتدى سترة عسكرية خلال تواجده على الأرض لمشاركة أهل بلده في صد الغزو الروسي. كما تطوع أيضاً شقيقه الأصغر وبطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو للقتال. كما وظّف الشقيقان شهرتهما لكسب التعاطف العالمي مع قضية بلدهما.

  • قمة السبع الصناعية الكبرى في بافاريا بألمانيا من 26 حتى 28 يونيو/ حزيران 2022

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    توالي العقوبات الغربية على روسيا

    اتخذ الغرب، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مسار فرض عقوبات على روسيا، سواء في استيراد البضائع والطاقة منها أو تصدير التكنولوجيا إليها أو مصادرة أموال رجال أعمال مرتبطين بالكرملين. وفي قمة مجموعة السبع في قصر إلماو في بافاريا الألمانية (يونيو/حزيران 2022)، اتخذت المجموعة، التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، قرارات بتوسيع العقوبات على روسيا.

  • بولندا تستعرض دبابات ليوبارد 2 الألمانية التي سلمتها إلى أوكرانيا بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مساعدات عسكرية مكنت أوكرانيا من الصمود

    وأعلنت دول غربية عديدة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم مساعدات عسكرية بالمليارات لأوكرانيا. فقدمت واشنطن أسلحة ومعدات في 2022 بقيمة 22.9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة عسكريا لأوكرانيا، فيما حلت بريطانيا بالمركز الثاني خلال 2022 بمساعدات بقيمة 4.1 مليار يورو. أما ألمانيا فقدمت في العام نفسه 2.3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا عسكرياً.

  • جثث عثر عليها في مقبرة جماعية في بوتشا الأوكرانية

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    اتهامات بجرائم حرب مروعة في بوتشا

    في بلدة بوتشا التي دمرتها المعارك، عُثر في الشوارع على جثث مدنيين أعدموا بدم بارد. لاحقاً عُثر على جثث مئات المدنيين حمل بعضها آثار تعذيب في مقابر جماعية في المدينة الصغيرة الواقعة على مشارف كييف. وأثارت صور هذه المجازر المنسوبة لروسيا استياء الغرب والأمم المتحدة وتعددت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، رغم نفي موسكو.

  • مصنع آزوفستال في ماريوبول بأوكرانيا

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    حصار ماريوبول وسقوط آزوفستال

    في 21 أبريل/نيسان 2022، أعلن الكرملين دخول ماريوبول، الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف. سمحت السيطرة على ماريوبول لروسيا بضمان التواصل بين قواتها من القرم والمناطق الانفصالية في دونباس. لكن حوالي ألفي مقاتل أوكراني واصلوا القتال متحصنين في متاهة مصنع آزوفستال تحت الأرض مع ألف مدني. قاوم المقاتلون حتى آخر طلقة. وقالت كييف إن 90% من ماريوبول دُمرت وقُتل فيها ما لا يقل عن 20 ألف شخص.

  • لقطة من منطقة خرسون والقوات الأوكرانية داخلها في أكتوبر 2022

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    يوم تاريخي في خيرسون

    في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.

  • احتجاج ضد بوتين وتضامن مع أوكرانيا في كاليفورنيا (24/2/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد

    في مارس/ أذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. وقالت كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا. وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرة مماثلة بحق مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا. وفي مايو/ أيار ردت روسيا بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية.

  • الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن في قمة السبع في هيروشيما باليابان (21/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    الاستعداد لهجوم مضاد

    في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

  • جنود أوكرانيون يدافعون عن باخموت 29 مارس/ آذار 2023

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    قتال طيلة شهور في باخموت

    في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

  • هنا يظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رافعاً العلم الروسي في باخموت (20/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    تضارب بشأن سقوط باخموت

    وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).


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