 واشنطن توافق على بيع نظام صاروخي إسرائيلي لألمانيا بقيمة ثلاثة مليار دولار ونصف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2023

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أخبار

واشنطن توافق على بيع نظام صاروخي إسرائيلي لألمانيا بقيمة ثلاثة مليار دولار ونصف

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة "آرو 3" للدفاع الصاروخي لألمانيا بقيمة 3.5 مليار دولار، وبذلك ستكون هذه الصفقة الدفاعية الأكبر لإسرائيل.

منظومة آرو 3 الإسرائيلية للدفاع الصاروخي

منظومة "آرو 3" الإسرائيلية للدفاع الصاروخي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس (17/8/2023) أن إسرائيل تلقت إذنا من الولايات المتحدة الأمريكية لبيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" لألمانيا، الذي طورته إٍسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة. وبذلك صار الطريق ممهدا للصفقة التي تقدر قيمتها 3.5 مليار دولار، والتي ستكون الصفقة الدفاعية الأكبر لإسرائيل، حسب الوزارة الإسرائيلية

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