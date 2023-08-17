واشنطن توافق على بيع نظام صاروخي إسرائيلي لألمانيا بقيمة ثلاثة مليار دولار ونصف

ألمانيا: زيادة غير معهودة في مظاهرات اليمين المتطرف

رغم أنها لم تحدد هوية المجموعات اليمينية المتطرفة التي تتظاهر، إلا أنّ وزارة الداخلية الألمانية كشفت عن زيادة كبيرة في عدد مظاهراتها. وحسب الوزارة فإنّ هذه المظاهرات تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.