 واشنطن تهدد باريس بفرض رسوم ضريبية بقيمة 2.4 مليار دولار | أخبار | DW | 03.12.2019

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أخبار

واشنطن تهدد باريس بفرض رسوم ضريبية بقيمة 2.4 مليار دولار

ردّا على "الضريبة الرقمية" التي فرضتها فرنسا على شركات أمريكية، هددت واشنطن بفرض رسوم عقابية قد تصل إلى 2.4 مليار دولار على المنتجات الفرنسية التي تدخل السوق الأمريكية.

G7-Gipfel in Frankreich | Lustige Aufnahmen (Reuters/C. Hartmann)

هدّدت الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة مئة بالمئة على سلع فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار ردًّا على فرض باريس على عملاقة الإنترنت "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.

ويمكن أن تطال زيادة الرسوم النبيذَ والأجبان اعتبارا من منتصف كانون الثاني/ يناير بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الضرائب الفرنسية المعروفة برسم "غافا" (الحرف الأول من أسماء الشركات الكبرى غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) تعاقب المجموعات الرقمية الأميركية العملاقة.

وحذّر الممثل التجاري الأميركي روبرت لابتهايزر بأن واشنطن تبحث إمكانية النظر في توسيع ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.

مشاهدة الفيديو 13:56

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وتلتزم الخطوة من الجانب الأمريكي موافقة الرئيس الأميركي، وهي قد تعمّق الانقسامات مع الاتحاد الأوروبي.

وأطلق التهديد الأميركي عشية لقاء بين ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في لندن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.

وشددت أنييس بانيه رانشر وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية اليوم الثلاثاء (الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2019)، أن بلادها ستظل على موقفها القوي رغم التهديدات الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزيرة الفرنسية قولها في مقابلة إذاعية إن الولايات المتحدة قررت اللجوء إلى ممارسة الضغوط بعيدا عن التفاوض عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة "من الواضح تماما أننا لن نتراجع عن موضوع نراه مفيدا من الناحية الاقتصادية، كما أنه شأن مالي بحت".

و.ب

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