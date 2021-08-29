واشنطن تنفّذ ضربة جوية في كابول تستهدف آلية لـ"داعش"

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القوات الأمريكية نفذت ضربة عسكرية في كابول اليوم الأحد (29 أغسطس/آب 20212) مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة وفي طريقها لتنفيذ هجوم على المطار.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن الضربة استهدفت مسلحين يُشتبه في أنهم من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المعروف باسم "ولاية خراسان". وقالوا إنهم ينقلون عن معلومات أولية وحذروا من أنها قد تتغير.

كما نقلت الوكالة عن شهود أن دوي انفجار سُمع قرب مطار كابول وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد في السماء لكن لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

من جانبها ذكرت وكالة فرانس برس استنادا إلى مسؤول أمريكي في البنتاغون قوله إن الولايات المتحدة نفذت الأحد في كابول ضربة "دفاعية" لطائرة من دون طيار استهدفت آلية مفخخة بهدف "القضاء على تهديد وشيك" للمطار مصدره تنظيم "الدولة الإسلامية في خراسان".

وقال بيل أوربان متحدثا باسم القيادة المركزية إن "القوات الاميركية شنت اليوم ضربة جوية دفاعية" بواسطة طائرة من دون طيار من خارج أفغانستان "استهدفت آلية في كابول، وقضت على تهديد وشيك لتنظيم "الدولة الاسلامية-ولاية خرسان" ضد مطار (حامد كرزاي) الدولي".

وأضاف "نحن واثقون بأننا ضربنا الهدف". وتابع "نتأكد من احتمال (سقوط) ضحايا مدنيين"، موضحا أن "لا مؤشرات حتى هذه الساعة" إلى حصول هذا الأمر. وأوضح أوربان أن "انفجارات ثانوية مصدرها الآلية أظهرت وجود كمية كبيرة من المواد المتفجرة"، مؤكدا "أننا نبقى يقظين بإزاء تهديدات مقبلة محتملة".

وقال شاهدان إن الانفجار ناجم فيما يبدو عن صاروخ سقط على منزل في منطقة قريبة من الجانب الشمالي للمطار لكن لم يرد تأكيد لذلك حتى الآن.

فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قولها على حسابها على موقع تويتر، أن شهود عيان ولقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار ناجم عن صاروخ وأصاب منطقة قرب مطار كابول.

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وفي سياق متصل قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الهدفين الداعشيين اللذين قُتلا في ضربة جوية أمريكية في العاصمة الأفغانية كانا "يخططان لهجمات إضافية" بعد التفجير الانتحاري في مطار كابول الذي خلف 88 قتيلا على الأقل، من بينهم 13 جنديا أمريكيا، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن سوليفان في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن اليوم الأحد.

وتدخل عمليات الإجلاء من مطار أفغانستان مراحلها الأخيرة قبل يومين من الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية، وسط تحذيرات من "تهديد محدد وموثوق".

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، د ب ا، أ ف ب)