واشنطن تنفي مقايضة إيران للإفراج عن سجناء أمريكيين

نفت الولايات المتحدة الأحد تقارير إيرانية تفيد بأن إطلاق طهران سراح أمريكيَين محتجزين سيؤدي إلى الإفراج عن أموال إيرانية في الخارج، وذلك بعدما سُمح للأمريكي الإيراني باقر نمازي (85 عاما) بمغادرة إيران بعد سبع سنوات من منعه من ذلك، كما أُفرج عن ابنه سياماك المسجون.

وكان الإعلام الرسمي الإيراني قد ذكر الأحد (الثالث من أكتوبر/ حزيران 2022)، أن طهران تتوقع الآن الإفراج عن أرصدة عالقة لها في الخارج بعد "انتهاء المفاوضات مع الولايات المتحدة حول السجناء". وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بأن الخطوة بحق نمازي ونجله مرتبطة بتحرير أرصدة مالية لصالح إيران مجمّدة في كوريا الجنوبية.

وتتهم طهران سيول بأخذ أرصدتها "رهينة"، في حين أكد الطرفان مراراً خلال الأشهر الماضية إجراء محادثات بشأن سبل تحرير هذه الأرصدة.

وفيما تقول وكالة "إرنا" نقلاً عن "مصادر مطلعة" لم تسمّها، توقعها "قرب الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية في إطار صفقة الإفراج عن سجناء بين إيران وأميركا"، وذلك عقب أسابيع من "مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة للإفراج المتزامن عن سجناء بين إيران وأمريكا ومليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية"، ترد الخارجية الأمريكية بأنه لا يوجد أيّ رابط من هذا القبيل، مشددة أنه "خطأ قطعا".

وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن "باقر نمازي احتجز ظُلماً في إيران ثم لم يُسمح له بمغادرة البلاد بعد أن قضى عقوبته رغم مطالبته المتكررة برعاية طبية عاجلة". وأضاف "نعلم أن رفع الحظر عن سفره والإفراج عن ابنه مرتبطان بمتطلبات (وضعه) الطبي".

و.ب/ع.غ (أ ف ب)