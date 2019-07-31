واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني ظريف

أعلن مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء (31 تموز/ يوليو 2019) أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وأوضح أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول لظريف بالولايات المتحدة أو التي تسيطر عليها كيانات أميركية.

وستسعى واشنطن أيضا إلى الحد من الرحلات الدولية لظريف، حسب المسؤول الأمريكي. بيد أنه شدد في المقابل على أن إدارة ترامب لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران بفرضها عقوبات على وزير خارجيتها ظريف الذي لا تعتبره صانع قرار مهما.

وبررت إدارة ترامب قرارها بفرض عقوبات على ظريف "لكونه المتحدث باسم الزعيم الإيراني الأعلى حول العالم". وذكر مسؤول أمريكي كبير أن فرض العقوبات على ظريف تم بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بفرض عقوبات على الزعيم الإيراني خامنئي.

بدوره قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعه الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات على ظريف.

ظريف يرد عبر تويتر

وردا على ذلك، قال ظريف إن هذا الإجراء" لن يكون له تأثير علي أو على أسرتي" لأنه ليست لي ممتلكات أو مصالح خارج إيران. وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: "السبب الأمريكي لفرض عقوبات علي هو أنني الناطق الرئيسي باسم إيران في أنحاء العالم... شكرا لكم على اعتباري تهديدا كبيرا بهذا الشكل لأجندكم".

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب انسحاب الرئيس الأمريكي ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران عام 2015. وتزايدت المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين منذ أيار/ مايو بعد وقوع عدة هجمات على ناقلات نفط في الخليج وإسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)