 واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تتّهمها بتمويل الحوثيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.02.2022

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واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تتّهمها بتمويل الحوثيين

فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء شبكة دولية "تموّل" الحوثيين الذين يقاتلون منذ ثماني سنوات القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في إجراء يأتي بعد هجمات للمتمردين اليمنيين استهدفت السعودية والإمارات.

مقاتلون من جماعة الحوثي في صنعاء

فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء شبكة دولية تقول إنها "تموّل" الحوثيين.

في إجراء عقابي جديد، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على أعضاء شبكة دولية اتهمتها بـ"تمويل" الحوثيين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء (23 فبراير/ شباط 2022)، متحدثة عن هجمات نفذتها جماعة الحوثي، إنّ "الهجمات العدوانية المتزايدة تهدد المدنيين والبنى التحتية المدنية في الدول المجاورة".

مختارات

على هامش مؤتمر "الأنظمة غير المأهولة" وجهت الإمارات دعوة لحلفائها لإقامة "درع" يحول دون خطر الطائرات المسيرة بعد تعرضها لأكثر من هجوم بصواريخ ومسيرات مفخخة من قبل الحوثيين مؤخراً.

شن الحوثيون في الأسابيع المنصرمة سلسلة هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة استهدفت الأراضي الإماراتية. فهل دعمت إيران ذات الدور القيادي فيما يعرف بـ"محور المقاومة"، الحوثيين في هجماتهم أو على الأقل أعطت الضوء الأخضر لها؟

أصبح استخدام الطائرات المسيرة على نطاق واسع خطرا يهدد استقرار المجتمعات ويثير قلق المنظمات الحقوقية. ويكمن الخطر الآخر في قدرة المنظمات الإرهابية على حيازة هذه الطائرات.

وأضافت الوزارة أنّه "بقيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية المصنّف من الولايات المتحدة والمموّل الحوثي سعيد الجمل، نقلت هذه الشبكة عشرات ملايين الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقّدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية التي تتلقى منذ 2015 دعماً من تحالف عسكري تقوده الرياض. وأوضح بيان وزارة الخزانة الأميركية أنه "رغم دعوات المجتمع الدولي المستمرة للسلام، يواصل الحوثيون حملتهم التدميرية داخل اليمن وقد أطلقوا مراراً صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة أصابت بنى تحتية مدنية في الدول المجاورة متسببة بوقوع ضحايا مدنيين".

وتأتي هذه العقوبات بعد يومين من إعلان السعودية تدمير طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت مطار جازان في جنوب المملكة وأصابت الشظايا الناجمة عن اعتراضها 16 مدنيا بجروح، في هجوم نسبته الرياض إلى المتمردين الحوثيين.

 وبحسب الأمم المتحدة، تسبب النزاع اليمني في مقتل حوالي 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر بسبب نقص مياه الشرب والجوع والمرض. وكانت الولايات المتحدة لوّحت في مطلع شباط/فبراير بفرض عقوبات جديدة على الحوثيين بعد سلسلة هجمات استهدفت خصوصا الإمارات.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب)

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