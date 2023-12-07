واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تموّل الحوثيين باليمن

فرضت واشنطن عقوبات على 13 شخصاً وكياناً متهمين بتحويل الملايين من بيع منتجات إيرانية إلى الحوثيين في اليمن، ما "مكّنهم من شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية.. والسفن الحربية الأمريكية".

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس (7 ديسمبر/ كانون الأول 2023) عقوبات على 13 فردا وكيانا قالت واشنطن إنها قامت بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية إلى جماعة الحوثي اليمنية من بيع وشحن سلع إيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الحرس الثوري الإيراني دعم المخطط الذي يتضمن شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في دول متعددة، بما في ذلك اليمن وتركيا وسانت كيتس ونيفيس.

وقال وكيل وزارة الخزانة براين نيلسون إن الأموال التي قدمتها إيران ساعدت في تنفيذ الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر مما عرض التجارة الدولية للخطر.

ونقل بيان الخزانة عن نيلسون قوله "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجأة.. هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنّ "دعم النظام الإيراني للحوثيين مكّن من شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما هدّدت الهجمات التي شُنّت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية". وأشارت إلى أنّ "مثل هذه الهجمات تعطّل الأمن البحري وتعيق حرية الملاحة للسفن التجارية وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتخاطر بتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس".

وتجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالكيانات والأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وتمنع بشكل عام الأمريكيين من إجراء معاملات معهم.

ص.ش/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)