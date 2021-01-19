واشنطن تفرض عقوبات على إيرانيين لمحاولتهم التأثير على الانتخابات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها حدد ستة إيرانيين وكيانا إيرانيا واحدا، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13848 لفرض عقوبات محددة بسبب التدخل الأجنبي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020.

ووفقا للوزارة، رصدت الولايات المتحدة محاولات تدخل الكترونية من جهات ترعاها دول، بما في ذلك جهات فاعلة في إيران سعت إلى زرع الفتنة وإضعاف ثقة الناخبين في العملية الانتخابية بأمريكا. وقالت الوزارة إن الجهات الفاعلة نشرت معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأرسلت تهديدات عبر البريد الالكتروني، وأعدت مقطعا مصورا مزيفا.

وأضافت أنه تم إنتاج المقطع المصور المزيف، في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات، عبر التلميح إلى أن الأفراد يمكن أن يدلوا بأصواتهم في بطاقات انتخاب مزورة.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن "وزارة الخزانة سوف تستمر في محاربة الجهود التي تعمل على تقويض سلامة أنظمتنا الانتخابية".

وأضاف: "يؤكد إجراء اليوم التزام الحكومة الأمريكية بمحاسبة الجهات الفاعلة التي ترعاها الدول لمحاولة تقويض ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات الأمريكية".

وفي نفس السياق تم توجيه اتهامات جنائية لإيرانيين اثنين بشن حملة إلكترونية للتدخل في انتخابات الرئاسة. ويواجه كل من س.م.ح. كاظمي (24 عاما) ‬و س. كاشيان (27 عاما) اتهامات بالحصول على معلومات سرية عن عملية التصويت في الولايات المتحدة من موقع إلكتروني انتخابي واحد على الأقل في الولايات المتحدة.

والاثنان متهمان أيضا بإرسال رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لإثارة ذعر الناخبين وإرسال مقطع فيديو يحتوي على معلومات مضللة حول نقاط الضعف المزعومة في النظام الانتخابي.

وتزعم لائحة الاتهام أنهما تمكنا أيضا من اختراق شبكة الكمبيوتر الخاصة بشركة أمريكية في إطار خطة لنشر مزاعم كاذبة حول الانتخابات، لكن تم إحباط المؤامرة بفضل تدخل مكتب التحقيقات الاتحادي والشركة التي لم تحددها لائحة الاتهام بالاسم.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن من إدارة الأمن القومي بوزارة العدل "توضح لائحة الاتهام كيف شن اثنان من العناصر المتمركزة في إيران حملة موجهة ومنسقة لتقويض الثقة في نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي وزرع الفتنة بين الأمريكيين".



إ.ع/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)