واشنطن تغلق مقرات بعثاتها في تركيا لاحتمال وقوع "هجمات إرهابية"

علّقت البعثات الأمريكية في تركيا الجمعة (23 أكتوبر/تشرين الأول 2020) خدمات التأشيرات، بسبب ما قالت إنها "معلومات موثوقة" حول احتمال وقوع هجمات "إرهابية".

وأكدت السفارة الأمريكية في أنقرة في بيان نشر على موقعها الالكتروني تعليق الخدمات القنصلية في سفارتها وفي قنصلياتها في اسطنبول وأضنة (جنوب البلاد) وإزمير الساحلية المطلة على بحر إيغه.

وأوضحت أن"البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية أو عمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وجنسيات أخرى في اسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية، وكذلك في أماكن أخرى من تركيا".

ونصحت السفارة الرعايا الأمريكيين "بتوخي الحذر الشديد في أماكن يمكن أن يتجمع فيها أمريكيون أو أجانب، من بينها مباني كبيرة تضم مكاتب أو مراكز تسوق".

وسبق للسفارة الأمريكية أن تعرّضت لهجوم عام 2013 عندما فجّر انتحاري نفسه أمامها ما أدى إلى مقتل حارس أمن تركي. وأعلنت جماعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

كما أمرت الحكومة الأمريكية عام 2016 جميع الأقارب المدنيين لموظفي قنصلية اسطنبول، بمغادرة تركيا بسبب تزايد التهديدات من مجموعات إرهابية.

ومن آخر الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها تركيا، الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول عام 2017، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا، في عملية تبناها تنظيم "داعش".

إ.ع/ع.ج.م ( أ ف ب، رويترز)