 واشنطن تغلق مقرات بعثاتها في تركيا لاحتمال وقوع ″هجمات إرهابية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.10.2020

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أخبار

واشنطن تغلق مقرات بعثاتها في تركيا لاحتمال وقوع "هجمات إرهابية"

تعتقد السلطات الأمريكية أن هناك هجمات إرهابية تستهدف أمريكيين وأجانب في تركيا، ما دفعها إلى إغلاق عدد من مقرات بعثاتها. السلطات التركية من جانبها لم تعلّق على الإعلان الأمريكي.

السفارة الأمريكية في أنقرة- أرشيف

السفارة الأمريكية في أنقرة- أرشيف

علّقت البعثات الأمريكية في تركيا الجمعة (23 أكتوبر/تشرين الأول 2020) خدمات التأشيرات، بسبب ما قالت إنها "معلومات موثوقة" حول احتمال وقوع هجمات "إرهابية".

وأكدت السفارة الأمريكية في أنقرة في بيان نشر على موقعها الالكتروني تعليق الخدمات القنصلية في سفارتها وفي قنصلياتها في اسطنبول وأضنة (جنوب البلاد) وإزمير الساحلية المطلة على بحر إيغه.

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بعد دمشق، نددت أنقرة أيضاً باتفاق نفطي قالت إنه أُبرم بين "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد وشركة نفط أمريكية، معتبرة أنه "غير مقبول". كما اتهمت تركيا المقاتلين الأكراد بالاستيلاء على موارد الشعب السوري.

الاعتراف الأمريكي بـ "الإبادة الجماعية للأرمن" في آواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، أثار موجة غضب واسعة في تركيا وصب مزيدا من الزيت على نار العلاقات المتوترة بين واشنطن وأنقرة. فهل يكون مسمارا جديدا في نعش هذه العلاقات؟

نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الداخلية التركي قوله إن المهاجم الذي هاجم السفارة الأمريكية في أنقرة هو متطرف يساري ينتمي لمنظمة تركية محظورة. وسبق أن شهدت تركيا هجمات دامية كثيرة نسبت لناشطين اكراد ومتطرفين يساريين.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو أنه تم التعرف إلى هوية منفذ الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلا في ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة، فيما اعتقلت السلطات نحو 20 متهما. والبرلمان يمدد حالة لطوارئ لثلاثة أشهر أخرى.

وأوضحت أن"البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية أو عمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وجنسيات أخرى في اسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية، وكذلك في أماكن أخرى من تركيا".

ونصحت السفارة الرعايا الأمريكيين "بتوخي الحذر الشديد في أماكن يمكن أن يتجمع فيها أمريكيون أو أجانب، من بينها مباني كبيرة تضم مكاتب أو مراكز تسوق". 

وسبق للسفارة الأمريكية أن تعرّضت لهجوم عام 2013 عندما فجّر انتحاري نفسه أمامها ما أدى إلى مقتل حارس أمن تركي. وأعلنت جماعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم. 

كما أمرت الحكومة الأمريكية عام 2016 جميع الأقارب المدنيين لموظفي قنصلية اسطنبول، بمغادرة تركيا بسبب تزايد التهديدات من مجموعات إرهابية. 

ومن آخر الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها تركيا، الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول عام 2017، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا، في عملية تبناها تنظيم "داعش".

إ.ع/ع.ج.م ( أ ف ب، رويترز)

  • Türkei Istanbul - Ambulanz nach Angriff auf Nachtclub (picture-alliance/dpa/IHA)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    تعرض ملهى "رينا" في اسطنبول إلى اعتداء إرهابي أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل وجرح نحو 70 شخصا. واستهدف الاعتداء المحتفلين بالعام الجديد، وكان من ضمن الضحايا عدة مواطنين عرب لا سيما من السعودية والأردن وتونس والمغرب وليبيا ولبنان.

  • Istanbul Reina nightclub nach Anschlag (Reuters/U. Bektas)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    ملهى "رينا" الذي يقع في حي فاخر على الضفة الأوروبية للبوسفور باسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد بالهجوم على الملهى وقال في بيان:" سنحارب حتى النهاية ليس فقط الهجمات المسلحة للجماعات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها بل هجماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا". فيما قدم زعماء العالم من ضمنهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التعازي لتركيا.

  • Türkei Anschlag auf russischen Botschafter (picture alliance/dpa/O. Ozbilici)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    اعتداء اسطنبول الأخير هو واحد من سلسة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا في عام 2016، والرابع في شهر كانون الأول/ ديسمبر، ففي 19 كانون الأول/ديسمبر أغتيل السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف في أنقرة بيد شرطي تركي قال إنه "يريد أن ينتقم للمأساة التي شهدتها مدينة حلب في سوريا".

  • Türkei Kayseri Explosion Bus (Reuters/T.Bulut)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    وفي 17 كانون الأول/ديسمبر: قتل 14 جنديا تركيا وأصيب عشرات الأشخاص بجروح في اعتداء انتحاري نُسب إلى حزب العمال الكردستاني واستهدف حافلة تنقل عسكريين في قيصرية بوسط تركيا.

  • Türkei Explosion in Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    10 كانون الأول/ديسمبر: اعتداء مزدوج في وسط اسطنبول يوقع 44 قتيلا ونحو مائة جريح عند انفجار سيارة مفخخة قرب ستاد بشيكتاش لدى مرور حافلة تقل عناصر للشرطة، وعمد انتحاري إلى تفجير نفسه بعد أقل من دقيقة وسط مجموعة من عناصر الشرطة في حديقة مجاورة. جماعة"صقور حرية كردستان" القريبة من حزب العمال الكردستاني تعلن مسؤوليتها عنه.

  • Türkei Anschlag in Diyarbakir (Reuters/Ihlas News Agency)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    4 تشرين الثاني/نوفمبر: انفجار سيارة مفخخة يسفر عن تسعة قتلى، منهم شرطيان، أمام مركز للشرطة في دياربكر. السلطات تنسب الاعتداء إلى حزب العمال الكردستاني ثم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته قبل أن تتبناه مجموعة "صقور حرية كردستان".

  • Türkei Explosion bei Hochzeit in Gaziantep (picture-alliance/dpa/EPA/S. Suna)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    20 آب/أغسطس: انتحاري يقتل خمسين شخصا خلال حفل زواج في غازي عنتاب (جنوب شرق). والرئيس رجب طيب أردوغان يتهم تنظيم "داعش" بالوقوف وراءه.

  • Türkei Anschlag am Flughafen in Istanbul (Reuters/O. Orsal)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    28 حزيران/يونيو: مقتل 47 شخصا منهم أجانب، في ثلاثة اعتداءات انتحارية في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. السلطات تنسب الاعتداءات التي لم تتبناها أي جهة إلى تنظيم "داعش".

  • Türkei Anschlag in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    19 آذار/مارس: انتحاري يقتل أربعة سياح في اسطنبول، وإصابة 36 شخصا آخرين بجروح. السلطات تتهم تنظيم "داعش".

  • Türkei Anschlag in Ankara Sicherheitsmaßnahmen (picture-alliance/epa/S. Suna)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    13 آذار/مارس: 35 قتيلا وأكثر من 120 جريحا في اعتداء بسيارة مفخخة في أنقرة، تبنته مجموعة "صقور حرية كردستان" القريبة من حزب العمال الكردستاني.

  • Türkei Anschlag in Ankara (Reuters/U. Bektas)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    17 شباط/فبراير: تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري يسفر عن 28 قتيلا و80 جريحا في أنقرة. وأعلنت جماعة "صقور حرية كردستان" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف عسكريين.

  • Türkei Forensiker nach dem Anschlag in Istanbul (Reuters/M. Sezer)

    تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية

    12 كانون الثاني/يناير: مقتل 12 سائحا ألمانيا في اعتداء انتحاري في وسط المدينة التاريخي لاسطنبول، وقد نسب الهجوم إلى تنظيم "داعش".

    الكاتب: زمن البدري


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