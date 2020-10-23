واشنطن تغلق مقرات بعثاتها في تركيا لاحتمال وقوع "هجمات إرهابية"

علّقت البعثات الأمريكية في تركيا الجمعة (23 أكتوبر/تشرين الأول 2020) خدمات التأشيرات، بسبب ما قالت إنها "معلومات موثوقة" حول احتمال وقوع هجمات "إرهابية".
وأكدت السفارة الأمريكية في أنقرة في بيان نشر على موقعها الالكتروني تعليق الخدمات القنصلية في سفارتها وفي قنصلياتها في اسطنبول وأضنة (جنوب البلاد) وإزمير الساحلية المطلة على بحر إيغه.
وأوضحت أن"البعثة الأمريكية في تركيا تلقت تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية أو عمليات خطف محتملة تستهدف مواطنين أمريكيين وجنسيات أخرى في اسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية الأمريكية، وكذلك في أماكن أخرى من تركيا".
ونصحت السفارة الرعايا الأمريكيين "بتوخي الحذر الشديد في أماكن يمكن أن يتجمع فيها أمريكيون أو أجانب، من بينها مباني كبيرة تضم مكاتب أو مراكز تسوق".
وسبق للسفارة الأمريكية أن تعرّضت لهجوم عام 2013 عندما فجّر انتحاري نفسه أمامها ما أدى إلى مقتل حارس أمن تركي. وأعلنت جماعة يسارية متطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.
كما أمرت الحكومة الأمريكية عام 2016 جميع الأقارب المدنيين لموظفي قنصلية اسطنبول، بمغادرة تركيا بسبب تزايد التهديدات من مجموعات إرهابية.
ومن آخر الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها تركيا، الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول عام 2017، ما أدى إلى مقتل 39 شخصا، في عملية تبناها تنظيم "داعش".
إ.ع/ع.ج.م ( أ ف ب، رويترز)
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
تعرض ملهى "رينا" في اسطنبول إلى اعتداء إرهابي أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل وجرح نحو 70 شخصا. واستهدف الاعتداء المحتفلين بالعام الجديد، وكان من ضمن الضحايا عدة مواطنين عرب لا سيما من السعودية والأردن وتونس والمغرب وليبيا ولبنان.
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
ملهى "رينا" الذي يقع في حي فاخر على الضفة الأوروبية للبوسفور باسطنبول. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ندد بالهجوم على الملهى وقال في بيان:" سنحارب حتى النهاية ليس فقط الهجمات المسلحة للجماعات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها بل هجماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا". فيما قدم زعماء العالم من ضمنهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التعازي لتركيا.
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
اعتداء اسطنبول الأخير هو واحد من سلسة من الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تركيا في عام 2016، والرابع في شهر كانون الأول/ ديسمبر، ففي 19 كانون الأول/ديسمبر أغتيل السفير الروسي في تركيا اندريه كارلوف في أنقرة بيد شرطي تركي قال إنه "يريد أن ينتقم للمأساة التي شهدتها مدينة حلب في سوريا".
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
وفي 17 كانون الأول/ديسمبر: قتل 14 جنديا تركيا وأصيب عشرات الأشخاص بجروح في اعتداء انتحاري نُسب إلى حزب العمال الكردستاني واستهدف حافلة تنقل عسكريين في قيصرية بوسط تركيا.
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
10 كانون الأول/ديسمبر: اعتداء مزدوج في وسط اسطنبول يوقع 44 قتيلا ونحو مائة جريح عند انفجار سيارة مفخخة قرب ستاد بشيكتاش لدى مرور حافلة تقل عناصر للشرطة، وعمد انتحاري إلى تفجير نفسه بعد أقل من دقيقة وسط مجموعة من عناصر الشرطة في حديقة مجاورة. جماعة"صقور حرية كردستان" القريبة من حزب العمال الكردستاني تعلن مسؤوليتها عنه.
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
4 تشرين الثاني/نوفمبر: انفجار سيارة مفخخة يسفر عن تسعة قتلى، منهم شرطيان، أمام مركز للشرطة في دياربكر. السلطات تنسب الاعتداء إلى حزب العمال الكردستاني ثم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته قبل أن تتبناه مجموعة "صقور حرية كردستان".
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
20 آب/أغسطس: انتحاري يقتل خمسين شخصا خلال حفل زواج في غازي عنتاب (جنوب شرق). والرئيس رجب طيب أردوغان يتهم تنظيم "داعش" بالوقوف وراءه.
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
28 حزيران/يونيو: مقتل 47 شخصا منهم أجانب، في ثلاثة اعتداءات انتحارية في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. السلطات تنسب الاعتداءات التي لم تتبناها أي جهة إلى تنظيم "داعش".
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
19 آذار/مارس: انتحاري يقتل أربعة سياح في اسطنبول، وإصابة 36 شخصا آخرين بجروح. السلطات تتهم تنظيم "داعش".
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
13 آذار/مارس: 35 قتيلا وأكثر من 120 جريحا في اعتداء بسيارة مفخخة في أنقرة، تبنته مجموعة "صقور حرية كردستان" القريبة من حزب العمال الكردستاني.
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
17 شباط/فبراير: تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري يسفر عن 28 قتيلا و80 جريحا في أنقرة. وأعلنت جماعة "صقور حرية كردستان" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف عسكريين.
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تركيا تودع عام 2016 بسلسلة هجمات إرهابية دامية
12 كانون الثاني/يناير: مقتل 12 سائحا ألمانيا في اعتداء انتحاري في وسط المدينة التاريخي لاسطنبول، وقد نسب الهجوم إلى تنظيم "داعش".
الكاتب: زمن البدري