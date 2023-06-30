 واشنطن تعود إلى اليونسكو بعدما انسحبت منها في عهد ترامب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.06.2023

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واشنطن تعود إلى اليونسكو بعدما انسحبت منها في عهد ترامب

عادت الولايات المتحدة رسمياً إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك إثر تصويت خلال مؤتمر عام استثنائي للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها.

أعلن رئيس مؤتمر عام استثنائي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، البرازيلي سانتياغو إيرازابال موراو، اليوم الجمعة (30 حزيران/يونيو 2023) على وقع التصفيق "تبني قرار" عودة واشنطن للمنظمة.

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وأيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة في حين امتنعت 15 عن التصويت وعارضتها عشر دول بينها إيران وسوريا والصين وخصوصاً روسيا التي كثف وفدها مداخلاته الخميس والجمعة حول نقاط إجرائية وتعديلات من أجل تأخير النقاشات.

وقال دبلوماسي روسي الجمعة "سنكون على استعداد للترحيب برغبة واشنطن" في العودة إلى اليونسكو، معتبراً أن ذلك "سيجعل من الممكن تقوية منظمتنا". لكنه تدارك "نعتقد أنهم يحاولون نقلنا إلى عالم موازٍ، يتجاوز حقاً كل الأوصاف العجائبية الواردة في كتب لويس كارول"، والأخير معروف خصوصا بروايته "مغامرات أليس في بلاد العجائب".

وتابع "في هذا العالم المشوه، يقودنا أولئك الذين يدافعون عن الديموقراطية وسيادة القانون نحو انتهاك هذه القواعد"، معتبراً أن على الولايات المتحدة دفع متأخراتها بالكامل لليونسكو قبل أن تتمكن من العودة إليها، فيما تقترح واشنطن القيام بذلك بشكل تدريجي.

بدوره، قال دبلوماسي إيراني إن "الطريقة التي طلبت بها الولايات المتحدة العودة غير مقبولة" وهي أقرب إلى "انتهاك روح دستور" هذه المؤسسة.

وكانت واشنطن قد انسحبت من اليونسكو في تشرين الأول/أكتوبر عام 2017 منددة بJ "تحيزها المستمر ضد إسرائيل". وصار انسحابها وإسرائيل سارياً منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ومنذ منح "فلسطين" العضوية الكاملة في اليونسكو عام 2011، أوقفت الولايات المتحدة في ظل رئاسة باراك أوباما تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ما مثل نكسة كبيرة لها، إذ إن مساهمات الولايات المتحدة شكلت 22 بالمائة من ميزانيتها. لكن واشنطن اقترحت في رسالة إلى رئاسة المنظمة في مطلع حزيران/ يونيو "خطة" للعودة اليها.

وبلغت مستحقات الولايات المتحدة لليونسكو بين عامي 2011 و2018 نحو 619 مليون دولار، أي أكثر من الميزانية السنوية للمنظمة المقدرة بـ534 مليون دولار. وقالت الحكومة الأمريكية إنها طلبت من الكونغرس صرف 150 مليون دولار لصالح المنظمة للسنة المالية 2024، وهو مبلغ سيتم صرفه أيضاً في السنوات التالية "إلى أن يتم استيعاب" المتأخرات.

خ.س/ع.ج (أ ف ب)

  • Farbenprächtiger Straßenumzug beim Further Drachenstich (picture alliance / Armin Weigel/dpa)

    موروثات ثقافية ألمانية على لائحة اليونسكو للتراث

    من أبرز الاحتفالات الألمانية، والتي تعود إلى أكثر من 500 عام مضت، الاحتفال السنوي لصيد التنين الذي يقام في منطقة فورت إم فالد (Furth im Wald) في ولاية بافاريا، حيث يعتبر هذا الاحتفال من المناسبات المحبوبة لدى الشباب خاصة الذين يتنكرون بزي الفرسان محاولين "صيد التنين". وللمشاركة في مراسم "قتل" التنين، يجب أن تثبت أن جذورك تنتمي لهذه المنطقة.

  • Prinz und Königstochter im Kostüm, bei der Landshuter Hochzeit (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    موروثات ثقافية ألمانية على لائحة اليونسكو للتراث

    احتفال الزفاف لاندهوتر "Landshuther Hochzeit" هو واحد من أكبر الاحتفالات في أوروبا، حيث يتم الاحتفال به كل أربع سنوات من أجل التذكير بزواج جورج "إبن دوق ولاية بافاريا" بهيدفيغ "ابنة الملك البولندي" عام 1475. وهذه مناسبة لعشاق الأجواء الأرستقراطية، حيث يعاد تمثيل مراسم الزفاف وتعم الاحتفالات المكان بحسب الطابع التقليدي القديم.

  • Kupferstich aus dem 17. Jahrhundert: Eine Hebamme hilft bei der Geburt eines Kindes (Getty Images/Hulton Archive)

    موروثات ثقافية ألمانية على لائحة اليونسكو للتراث

    لعده قرون، كانت لدى القابلات في ألمانيا المعرفة الأساسية الطبية والتشريحية، ولعل من أقدم الأدلة الموجودة التي تمثل عمل القابلة هي رسمة جدارية في أحد المعابد ترجع إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. الفنان Abraham Bosse استطاع نقش هذه اللوحة على النحاس عام 1650.

  • Steinmetze an der Arbeit in der Dombauhuette des Koelner Dom (picture alliance/U. Baumgarten)

    موروثات ثقافية ألمانية على لائحة اليونسكو للتراث

    أيضا أعمال البناء والنقش على الحجر في أولم، فرايبورغ و كولونيا حافظت على المعارف والعلوم التقليدية لهذه المدن منذ قرون، حيث تم تسليم حرفة العمل الحجري من جيل إلى جيل، ولعل كاتدرائية كولونيا واحدة من أبرز الأعمال التي استمر البناء فيها لعقود طويلة.

  • Deutschland Dom in Köln (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    موروثات ثقافية ألمانية على لائحة اليونسكو للتراث

    كاتدرائية كولونيا، واحدة من أكبر المعالم السياحية في ألمانيا، حيث تصنف قطعة أثريه من العمارة. وهي تحفة من العمارة القوطية تم بناؤها في الفترة من عام 1248 إلى عام 1880. وقد استغرق الأمر عدة قرون لبناء الكاتدرائية الضخمة حتى الانتهاء من الأبراج مع كل عناصرها الزخرفية. وقد تم تسجيلها بالفعل في عام 1996 في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. (هايكة موند/ علاء جمعة)