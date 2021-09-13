واشنطن تعلن مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2021) مقاطعتها الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين مبررة ذلك بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان لكن القرار لن يمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي "لن ترسل إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022 والدورة البارالمبية نظرا إلى مواصلة جمهورية الصين الشعبية الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان".
وأضافت "يحظى الرياضيون في الفريق الأميركي بكامل دعمنا. سنساندهم بالكامل وسنشجعهم" من الولايات المتحدة. وسعت الإدارة الأميركية منذ أشهر إلى اتخاذ الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي الذي تستضيفه بين الرابع من شباط/فبراير والعشرين منه دولة تتهمها واشنطن بارتكاب "إبادة" في حق المسلمين الأويغور في شينجيانغ في شمال شرق الصين.
واتهمت منظمات عدة مدافعة عن حقوق الإنسان بكين باحتجاز ما لا يقل عن مليون مسلم في شينجيانغ في "معسكرات إعادة تأهيل". وفي وقت سابق الاثنين هددت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" في حال الاعلان عن مقاطعة أميركية رسمية للأولمبياد.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في رد على تقارير صحافية ذكرت أن إعلان المقاطعة بات وشيكا "أريد التأكيد على أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ليست مسرحا للتموضع والتلاعب السياسي". ولم يصدر على الفور أي رد فعل من بكين حول إعلان ساكي.
ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
في بداية الحفل، قُرع جرس في منتصف الملعب الأولمبي، متزامناً مع العرض الأول للألعاب النارية، التي أضيئت حول الساحة.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
هيمن على الجزء الأول من الاحتفال شخصيات من الملحمة الكورية الجنوبية: الطائر الأحمر، التنين الأزرق، والسلاحف السوداء والنمر الأبيض.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
ومن ثم ارتفعت أصوات الموسيقى، حيث قامت مئات من الفتيات بقرع الطبول التقليدية الكورية التي تعرف باسم "بوك".
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
وفي نهاية القسم الأول من العرض، شكلت مجموعة من قارعي الطبول رمزاً من العلم الكوري، الذي يرمز للأضداد في الكون.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
حضرت مراسم الاحتفال شخصيات هامة، مثل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، بالإضافة إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وكيم يو جونغ، شقيقة دكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
تشارك 92 دولة في بيونغ تشانغ، من ضمنها العديد من الدول التي ليس لديها ألعاب شتوية تقليدية مثل غانا، وجنوب إفريقيا، ومدغشقر، ونيجيريا.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
البعثة الألمانية ظهرت بهذا الشكل في حفل الافتتاح، وحمل محترف التزلج المركّب، إريك فرينتسل، علم بلاده في مراسم الافتتاح، حيث تم اختياره من بين خمسة مرشحين آخرين.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
سُلطت الأضواء في مراسم الافتتاح على المنتخبين الأولمبيين للكوريتين، الذين سارا جنباً إلى جنب تحت علم مشترك أثناء الافتتاح وسط حماس وهتافات الحشود في الملعب.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
كان الجزء الثاني من العرض حول تطور كوريا الجنوبية من التقليدية إلى دولة التكنولوجيا الفائقة - ورُمز لذلك بنفق الضوء.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، شكر الكوريين على دخولهم كفريق موحد. ودعا أيضاً حوالي 3 آلاف رياضي إلى "أن يلهمونا جميعاً للعيش معاً بسلام ووئام رغم كل الخلافات التي لدينا". ثم أفسح المجال أمام رئيس كوريا الجنوبية مون لإعلان افتتاح دورة الألعاب الشتوية.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
بعد الافتتاح الرسمي للألعاب من قبل الرئيس مون، حضيت البطلة الأولمبية في رياضة التزلج الفني على الجليد من كوريا الجنوبية، كيم يونا، بشرف إيقاد الشعلة الأولمبية.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
و بعد الاستعراضات، اختتم حفل الافتتاح على أنغام أغنية "Imagine" (تخيّل) لجون لينون بأداء 4 مغنيين كوريين.
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لقطات من حفل افتتاح الأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ
وانتهى حفل الافتتاح بعرض هائل. والآن سيكون التحدي كبيرا خلال الأسبوعين المقبلين على الرياضيين والمشجعين كي يكملوا هذه الصورة الإيجابية التي شهدها افتتاح الأولمبياد.