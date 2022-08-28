 واشنطن تعلن عن بيع أسلحة لتايوان بأكثر من مليار دولار ـ وبكين تندد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

واشنطن تعلن عن بيع أسلحة لتايوان بأكثر من مليار دولار ـ وبكين تندد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها ستزود تايوان بأسلحة تشمل صواريخ متنوعة وعقود لصيانة نظام الرادارات بقيمة تصل إلى 1,1 مليار دولار. وفيما رحبت تايبيه بالموافقة الأمريكية، توعدت بكين باتخاذ "إجراءات مضادة".

مناورة تايوانية (9/8/2022)

تايوان تقول إن الصفقة ستعزز قدراتها العسكرية

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

مختارات

على الرغم من إعلانه أن المناورات الصينية حول تايوان سوف تنتهي يوم الأحد الماضي، إلا أن الجيش الصيني واصل مناورات بحرية وجوية واسعة النطاق، الأمر الذي يثير المخاوف من أن تصبح المناورات أمر معتادا جديدا حول الجزيرة.

بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حفيظة بكين عبر زيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، يقوم وفد أمريكي جديد من الكونغرس بزيارة للجزيرة. وفي ألمانيا رحب زعيم المعارضة بنية بعض النواب بزيارة تايوان.

تأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في خطوة أثارت وقتذاك غضب بكين، التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.

ووافقت الحكومة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايبيه والتي تشمل 60 صاروخاً من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85,6 مليون دولار) قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات دون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارت التايواني بقيمة 665 مليوناً، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

في المقابل أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية و(مصالح) الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود (تايوان) لتحديث قواتها المسلحة"، وأضاف أن مبيعات الأسلحة هذه "ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف".

وتابع "ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلا من ذلك" مع تايبيه، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه".

ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة  الكونغرس ، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.

وهذه أكبر عملية بيع أسلحة أمريكية لتايوان منذ تولي جو بايدن الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2021.

الوتر بين الصين وتايوان في ظل مناورات عسكرية صينية

غضب صيني وترحيب تايواني

وتوعدت الصين بلسان المتحدث باسم سفارتها بواشنطن باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا لم تتخلَّ الولايات المتحدة عن الصفقة الجديدة هذه لبيع أسلحة لتايوان. وقال المتحدث ليو بينغيو في بيان "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع" المستجد.

وأضاف المتحدث في بيان أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "الإلغاء الفوري" لمبيعات الأسلحة إلى تايوان "خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية تشانغ تون-هان، في بيان شكر، إن "مبيعات الأسلحة هذه لن تساعد جنودنا على محاربة الإكراه في المنطقة الرمادية فحسب، بل ستعزز أيضاً قدرات الإنذار المبكر للجزيرة ضد الصواريخ البالستية الطويلة المدى".

يأتي هذا الإعلان غداة إسقاط جنود تايوانيين منتشرين في جزيرة صغيرة قبالة سواحل برّ الصين الرئيسي الخميس "طائرة مسيّرة مدنية مجهولة الهوية"، بعدما خرقت منطقة محظورة، وفق ما أفاد الجيش التايواني.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان مقتضب إن "القوات المتمركزة اتّبعت الإجراءات لتحذير الطائرة المسيّرة، لكن بدون جدوى. وأُسقطِت الطائرة المسيّرة بنيران دفاعية".

ويعيش سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحت تهديد متواصل باحتمال حصول غزو صيني، إذ إن بكين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها ولا تستبعد استعادتها حتى لو تَطلّب ذلك اللجوء إلى القوة العسكرية.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)

تايوان: الخوف من الحرب

مواضيع ذات صلة

February 4, 2021 - Taiwan Strait - The United States Navy sent a guided-missile destroyer through the Taiwan Strait on Thursday, the first time a US warship has gone through the waterway that separates China and Taiwan during the Biden administration. The Japan-based USS John S McCain made the routine transit in accordance with international law, Lt. Joe Keiley, a spokesperson for the US Navy's 7th Fleet, said in a statement. (Credit Image: © U.S. Navy/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com

لأول مرة منذ زيارة بيلوسي.. مدمرتان أمريكيتان في مضيق تايوان 28.08.2022

قالت البحرية الأمريكية إن اثنتين من سفنها الحربية أبحرت في المياه الدولية في مضيق تايوان في أول عملية من نوعها منذ زيارة نانسي بيلوسي لتايوان، فيما قالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني إنها تتابع السفينيتن وتحذرهما.

Nancy Patricia Pelosi, speaker of the United States House of Representatives, meets Japanese Prime Minister Fumio Kishida at the prime minister's official residence in Chiyoda Ward, Tokyo on August 5, 2022. Pelosi and Kishida have breakfast after shaking hands. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

بيلوسي: جولتي الآسيوية لم تكن لتغيير الوضع الراهن في تايوان 05.08.2022

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي عن تضامن واشنطن مع تايوان، بيد أنها أكدت أن زيارتها للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لم تكن لتغير الوضع القائم. في وقت وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن صواريخ صينية حلقت فوق تايوان.