واشنطن تعلن عزمها إرسال أسلحة ثقيلة إضافية إلى أوكرانيا

شولتس يهدد روسيا بـ"إجراءات مأساوية" إذا استخدمت أسلحة كيماوية

هدد شولتس روسيا بمواجهة "إجراءات مأساوية" في حال استخدمت أسلحة كيماوية خلال حربها ضد أوكرانيا، مؤكداً أن الناتو لن يتدخل حتى إن حدث ذلك. على صعيد آخر قال الناطق باسم الرئاسة الروسية إن بلاده لن تقدم الغاز بـ "المجان".