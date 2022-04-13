 واشنطن تعلن عزمها إرسال أسلحة ثقيلة إضافية إلى أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 14.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

واشنطن تعلن عزمها إرسال أسلحة ثقيلة إضافية إلى أوكرانيا

بينما يحشد الجيش الروسي قواته لشن هجوم على شرق أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة عزمها إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

مشاهدة الفيديو 02:22

المزيد من المركز الإعلامي

بعد إرسالها خوذات لأوكرانيا مع بداية الحرب، تستعد ألمانيا لإرسال بعض الأسلحة إلى أوكرانيا. لكنها قد تصل متأخرة..

بعد امتناعها عن ذلك.. ألمانيا تعتزم إرسال دبابات إلى أوكرانيا 13.04.2022

مسائيةDW : نمو في تجارة الأسلحة في أوروبا.. سباق نحو التسلّح؟

مسائيةDW : نمو في تجارة الأسلحة في أوروبا.. سباق نحو التسلّح؟ 17.03.2022

الحرب في أوكرانيا...هل يصبح الناتو أكثر حضورا؟

الحرب في أوكرانيا...هل يصبح الناتو أكثر "حضورا"؟ 24.03.2022

أمضت الصحفية السورية لونا وطفة، أكثر من 60 يوما في قاعة محكمة بكوبلينتس الألمانية، حاولت خلالها نبش ذاكرتها وما حدث لها.

صحفية سورية تواكب في كوبلينتس الألمانية جلسات محاكمة متهم بجرائم تعذيب وقتل في سوريا 13.01.2022

المزيد DW الأخبار

تكية السيدة مريم في مدينة بيت لحم تقدم اربعة آلاف وجبة يومياً للمحتاجين من مسلمين ومسيحيين في شهر رمضان

تآخي ديني في رمضان 14.04.2022

جرفت الفيضانات المدمرة المنازل والبنية التحتية في منطقة ديربان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

الفيضانات تلحق دماراً هائلاً بالبنية التحتية في منطقة ديربان 14.04.2022

تضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية من جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

تونس .. نقص في القمح وغلاء الخبز 14.04.2022

السكك الحديدية في أوكرانيا تستمر في تقديم خدماتها واجلاء المدنيين رغم القصف الروسي

عمال السكك الحديدية في أوكرانيا يستمرون في العمل رغم الحرب 14.04.2022

اقرأ أيضا

روسيا تهدد بنشر أسلحة نووية إذا انضمت فنلندا والسويد للناتو

روسيا تهدد بنشر أسلحة نووية إذا انضمت فنلندا والسويد للناتو 14.04.2022

بعد تحذيرات روسية سابقة من عواقب "سياسية وعسكرية" حال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، هددت موسكو الآن بنشر أسلحة نووية في محيط بحر البلطيق حال تم الانضمام.

Bundeskanzler Olaf Scholz SPD , Deutschland, Berlin, Reichstag, 27. Februar 2022 19. Sitzung, Aussprache ¸ber Regierungserkl‰rung in der Sondersitzung des Bundestages *** Chancellor Olaf Scholz SPD , Germany, Berlin, Reichstag, 27 February 2022 19 session , debate on government statement in special session of the Bundestag.

المستشار الألماني "متحفظ" حيال تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا 11.04.2022

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا رد فعل متحفظ حيال مطالبة وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك، بتوريد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. وكانت ألمانيا وردت حتى الآن إلى أوكرانيا صواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية.

A picture taken on April 9, 2016 shows US Navy ships moored ahead of the International Mine Countermeasures Exercise (IMCMEX) organised by the US Navy at its Naval Support Activity base, the 5th Fleet command center, in the Bahraini capital Manama. / AFP / MOHAMMED AL-SHAIKH (Photo credit should read MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP via Getty Images)

واشنطن تشكل قوة جديدة لوقف تهريب السلاح إلى الحوثيين 13.04.2022

في ظل توتر العلاقات بين إدارة الرئيس بايدن ودول خليجية وردا على هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات، كشف مسؤول عسكري أمريكي أنّ بلاده تعمل على تشكيل قوة بحرية جديدة للتصدي لتهريب الأسلحة في المياه المحيطة باليمن.

27.03.2022 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht in der ARD-Sendung Anne Will mit der Moderatorin Anne Will. Unter anderem wurde über die Rolle Deutschland im Ukraine-Krieg gesprochen. Im Vordergrund ist ein Monitor mit einem Foto des ukrainische Präsident Selenskyj zu sehen, der am 17.03.2022 per Videoschalte im Bundestag in Berlin spricht. +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس يهدد روسيا بـ"إجراءات مأساوية" إذا استخدمت أسلحة كيماوية 28.03.2022

هدد شولتس روسيا بمواجهة "إجراءات مأساوية" في حال استخدمت أسلحة كيماوية خلال حربها ضد أوكرانيا، مؤكداً أن الناتو لن يتدخل حتى إن حدث ذلك. على صعيد آخر قال الناطق باسم الرئاسة الروسية إن بلاده لن تقدم الغاز بـ "المجان".