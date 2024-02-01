واشنطن تعلن إسقاط مسيّرات إيرانية وقصف أهداف حوثية في اليمن

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر، مؤكداً إسقاط أكثر من عشر مسيّرات هجومية وصواريخ ومحطة تحكم أرضية.

قال مسؤول أمريكي في وقت متأخر الأربعاء (31 كانون الثاني/يناير 2024) إن الولايات المتحدة قصفت ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة في اليمن كانت معدة للإطلاق وسط تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب في غزة وامتدادها عبر المنطقة.

كما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة إيرانية وصاروخا باليستياً مضاداً للسفن تابعا للحوثيين في خليج عدن. وأضافت أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ومنذ أسابيع يطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن، موجة من الطائرات المسيرة المحملة بمواد متفجرة وصواريخ على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

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وتسببت حملة الحوثيين في اضطرابات للشحن الدولي. ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت واشنطن إدراج جماعة الحوثي إلى قائمة "للجماعات الإرهابية".

وقال الحوثيون أمس الأربعاء إن قواتهم البحرية نفذت عملية استهدفت "سفينة تجارية أمريكية" في خليج عدن بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة البحرية الأمريكية غريفلي.

وأدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأججت مخاوف من اختناقات في الإمدادات وأثارت قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة إقليمياً.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر المنصرم إن الضربات على أهداف الحوثيين ستستمر حتى مع إقراره بأنها قد لا توقف هجماتهم.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)