واشنطن تعطي الضوء الأخضر لبيع نظام صاروخي إسرائيلي لألمانيا

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس ( 17 آب/أغسطس 2023) إن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة آرو-3 للدفاع الصاروخي لألمانيا في صفقة تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار. وجاء في بيان الوزارة أن هذه تعد أكبر صفقة أسلحة في تاريخ إسرائيل، وأضاف البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت قرار الحكومة لإسرائيل اليوم.

وذكر البيان أن إسرائيل وألمانيا ستوقعان خطاب التزام، بدفعة مبدئية تبلغ 600 مليون دولار، لبدء العمل على المشروع مشيرا إلى أن

العقد الكامل سيكون جاهزا للتوقيع بنهاية 2023.



وتسعى ألمانيا منذ أكثر من عام للحصول على منظومة آرو 3 التي تطورها إسرائيل مع الولايات المتحدة. ووفقا لمجلة "شبيغل" الألمانية فإن الموافقة الأمريكية تزيل آخر عقبة أمام الاتفاق التاريخي بين ألمانيا وإسرائيل. وبدأت المفاوضات حول هذه الصفقة مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي يونيو الماضي وافقت لجنتا الموازنة والدفاع في البرلمان الألماني على رصد دفعة أولية لشراء منظومة آرو 3 في إطار إعادة تسليح البلاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيتم تمويل الصفقة من الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ليصبح هذا النظام أحد أجزاء خطط إعادة بناء الدفاع الجوي الذي تقلص بعد الحرب الباردة. ويمكن لنظام آرو 3 تدمير أنظمة أسلحة على ارتفاع يزيد على 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي.

الجيش الألماني يحتاج لتحديث عاجل

وطوّرت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) منظومة "آرو" بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات. وتستخدم هذه المنظومة في القواعد الجوية الإسرائيلية منذ العام 2017، وهي مصممة للدفاع الصاروخي البعيد المدى.

وسلطت الحرب الروسية في أوكرانيا الضوء بوضوح على النقص في أنظمة الدفاع الجوي من البر، مثل وحدات باتريوت من إنتاج رايثيون أو منظومة إيريس-تي التي تم تطويرها مؤخرا، في العديد من الدول االغربية.

وتوفر منظومتا باتريوت وإيريس-تي دفاعا في الطبقات الوسطى من الجو بينما يقدم آرو-3 حماية للطبقات الأعلى من الجو. وآرو3 مزودة برأس حربية قابلة للانفصال للاصطدام بالهدف وهي مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض وهو ارتفاع يسمح بتخلص آمن من أي رؤوس حربية غير تقليدية.

وقالت ألمانيا في وقت سابق إنها تتوقع تسلم قواتها الجوية شحنة من آرو3 بحلول الربع الرابع من 2025. وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن من المتوقع أن تقام مراسم توقيع مع ألمانيا بشأن صفقة آرو3 في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عن تحديث الجيش الألماني من خلال صندوق بقيمة مائة مليار يورو إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، عبر خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني وعرف وقتها بـ"خطاب نقطة التحول".

ا.ف/ ع.ج.م (شبيغل، د ب أ، رويترز)