واشنطن تعرض مكافأة ضخمة لاعتقال زعيم تنظيم "المغرب الإسلامي"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مساء (الأربعاء الثاني من يونيو/ حزيران 2021) إن الولايات المتحدة تعرض مكافأة بقيمة سبعة ملايين دولا مقابل اعتقال الجزائري أبو عبيدة العنابي، المعروف أيضاً باسم يزيد مبارك، والذي أصبح في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 زعيماً لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" خلفاً لمواطنه عبد المالك دروكدال الذي قُتل في يونيو/ حزيران 2020 في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية. المنتشرة هناك.

وأضافت البيان"نشجّع أيّ شخص لديه معلومات عن أبو عبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصيّة إلى "المكافآت من أجل العدالة" عبر سيغنال أو تلغرام أو واتساب (...) علماً أنّ كافة الاتّصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامّة".

أرشيف: صورة لعبد المالك دوركال الذي قتل في يونيو/ حزيران 2020 في مالي بأيدي القوات الفرنسية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ العنّابي كان "زعيماً لمجلس الأعيان في التنظيم الإرهابي، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في "بلاد المغرب الإسلامي". وأوضح البيان أنّ العنّابي مُدرج منذ سبتمبر/ أيلول 2015 على القائمة الأمريكية للإرهابيين العالميين ومنذ فبراير/ شباط 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

وحصل تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" على ولاء العديد من الجماعات الجهادية النشطة في منطقة الساحل، والتي انضوت منذ 2017 تحت لواء جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب)