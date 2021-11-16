واشنطن تعتزم المضي قدما في بيع طائرات إف-35 للإمارات

قالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ميرا ريسنيك، في مكالمة مع الصحفيين اليوم الثلاثاء (16 نوفمبر/تشرين ثان 2021) "نواصل التشاور مع المسؤولين الإماراتيين للتأكد من أن لدينا تفاهما متبادلا واضحا لا لبس فيه فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل وأثناء وبعد التسليم" لصفقة الطائرات المقاتلة الشبح إف-35 للإمارات، دون أن توضح ما هي هذه الالتزامات.

وتباطأ بيع 50 طائرة حربية إف-35 للإمارات وسط مخاوف في واشنطن بخصوص علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي في البلاد.

وقال رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي داني سيبرايت لرويترز "تواصل واشنطن الضغط على أبوظبي بشأن التزامات محددة تتعلق بكيفية ومكان تشغيل المنظومة (منظومة الطائرات) بمجرد تسلمها. ترى الإمارات أن بعض هذه المطالب يمثل انتهاكا لسيادتها".

وأضاف "المشاركة الصينية في الجيل القادم من شبكات الاتصالات والبيانات لدولة الإمارات ووجود الصين في الموانئ البحرية الإماراتية وعرض الصين تقديم بعض التقنيات العسكرية الحساسة للإمارات تعد أيضا نقاطا شائكة كبيرة تعقد إتمام صفة إف-35 مع الولايات المتحدة".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في حزيران يونيو الماضي عن ثلاثة مصادر مطلعة، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الولايات المتحدة تطلب من الإمارات إزالة معدات شركة هواوي من شبكة الاتصالات في البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة، أي قبل الموعد المقرر لحصول أبوظبي على صفقة المقاتلات والمقرر تسليمها في 2026 أو 2027.

وأوضحت المصادر أن المسؤوليين الإماراتين طالبوا واشنطن بمنحهم مهلة زمنية أطول وتوفير معدات بديلة بأسعار معقولة لاستخدامها في شبكة الاتصالات الإماراتية.

ووافقت الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات بعد أن أقامت الإمارات العام الماضي علاقات مع إسرائيل . وقالت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام إنها سوف تمضي قدما في عملية البيع.

ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)