واشنطن تعتزم إضافة ست دول بينها السودان لقائمة حظر السفر

نقلت تقارير إعلامية أمريكية متطابقة الثلاثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2020) أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات. وقال موقع بوليتيكو الإلكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها.

وسبق لترامب أن صرح في مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يفكر في إضافة دول إلى قائمة حظر السفر، لكنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول. وقال موقع بوليتيكو إنه من المتوقع صدور بيان في وقت قريب قد يكون يوم الاثنين.

ومن المرجح أن تؤدي الخطوة إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والدول المعنية.

فنيجيريا على سبيل المثال، صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكثرها سكانا، شريك لواشنطن في الحرب على الإرهاب وهناك جالية نيجيرية كبيرة تعيش في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الدول التي تخفق في الامتثال للمتطلبات الأمنية بما في ذلك اشتراطات تطبيق القياسات الحيوية وتبادل المعلومات وإجراءات لمكافحة الإرهاب تواجه احتمال فرض قيود عليها تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي حتى الآن على طلبات للتعليق، بينما امتنعت وزارة الخارجية عن التعليق.

ويشمل الحظر الحالي مواطني إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا واليمن إضافة إلى بعض المسؤولين من فنزويلا وأقاربهم.

وكان الحظر يشمل تشاد أيضا قبل رفعها من القائمة في أبريل/ نيسان 2018.

و.ب/ح.ز (رويترز)