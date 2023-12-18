واشنطن تطلق عملية دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر

تسببت الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على السفن في البحر الأحمر في عرقلة التجارة البحرية. وكرد دولي على هذه الهجمات أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن إطلاق "عملية حارس الازدهار" لحماية التجارة في البحر الأحمر.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين (18 ديسمبر/ كانون الأول 2023) عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب سلسلة من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أنّ هذه الدول ستقوم بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال أوستن في بيان "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك أعلن اليوم عن إطلاق ‘عملية حارس الازدهار'، وهي مبادرة أمنية مهمة جديدة متعددة الجنسيات".

تهديد خطير للتجارة الدولية

ودفعت مهاجمة سفن الشحن الولايات المتحدة وحلفاءها لبحث تشكيل تحالف من شأنه حماية مسارات السفن عبر البحر الأحمر، وهي خطوة حذرت طهران، العدو اللدود للولايات المتحدة وإسرائيل، من أنها ستكون خطأ.

وقال أوستن في أثناء زيارته لإسرائيل اليوم إنه لا ينبغي لأي مجموعة أو دولة أن تختبر عزم الولايات المتحدة. وأضاف "في البحر الأحمر، نقود تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لدعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة".

وقالت النرويج اليوم إنها مستعدة للمشاركة بما يصل إلى عشرة ضباط من البحرية في قوة المهام التي تقودها الولايات المتحدة في حين قالت إيطاليا إنها تدرس المشاركة.

كما قال وزير الدفاع الدنمركي إن بلاده "ستشارك" في المساعدة في توفير الأمن، دون الخوض في التفاصيل.

قال أوستن في بيان مشترك نشر بعد لقائه مع نتنياهو إن "دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف". صورة من: Chad Mcneeley/Dod/Zumapress/picture alliance

على إيران الكف عن دعم هجمات الحوثيين

وكان أوستن قد أكد في وقت سابق اليوم أن على إيران الكف عن دعم هجمات المتمردين الحوثيين على سفن تجارية مؤخرا في البحر الأحمر، معلنا عن عقد اجتماع وزاري افتراضي الثلاثاء في هذا الشأن.

وقال أوستن في بيان مشترك نشر في ختام لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب إن "دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية يجب أن يتوقف".

وفي حديثه لاحقا خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أنه سيعقد اجتماعا عبر الفيديو مع وزراء المنطقة الثلاثاء لمناقشة هجمات الحوثيين. وأضاف "فيما يتعلق بالحوثيين فإن هذه الهجمات غير مسؤولة وخطيرة وتنتهك القانون الدولي. لهذا السبب نتخذ خطوات لتشكيل تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد".

وتابع "أود أن أذكر بأن هذه ليست مشكلة أميركية فحسب. إنها مشكلة دولية وتستحق استجابة دولية. لهذا السبب أدعو إلى اجتماع غدا، اجتماع وزاري مع زملائي وزراء المنطقة وخارجها لمعالجة هذا التهديد. سيكون اجتماعا افتراضيا وانتظر بفارغ الصبر هذا الاجتماع".

في الأسابيع الأخيرة كثف المتمردون اليمنيون المقربون من إيران، من هجماتهم قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا وتمر عبره 40% من التجارة العالمية.

وحولت شركات الشحن العالمية الكبرى مسارات سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب قناة السويس بسبب تهديد الحوثيين.

وتمر نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ف.ي/ أ.ح/ ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)