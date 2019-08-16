 واشنطن تطارد تكنولوجيا هواوي الصينية في الخليج وتحذر حلفاءها | أخبار | DW | 12.09.2019

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أخبار

واشنطن تطارد تكنولوجيا هواوي الصينية في الخليج وتحذر حلفاءها

حذرت واشنطن حلفائها في دول الخليج من مخاطر أمنية لتكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي، وفقاً لمسؤولين أمريكيين. وفي حين لم تعلق السعودية والإمارات بعد على الأزمة بين واشنطن وهواوي، تقول البحرين إن الشركة "لا تثير القلق".

Symbolbild Huawei (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Da Qing)

أعلن مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس (12 أيلول/سبتمبر) أن الولايات المتحدة حذرت حلفاءها الخليجيين من مخاطر أمنية محتملة في استخدام تكنولوجيا هواوي في البنية التحتية لشبكاتهم للجيل الخامس لاتصالات المحمول.

وقال روبرت ستريار نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للاتصالات الدولية وسياسة المعلومات: "تشاركنا في... رسالة حول أهمية تأمين تكنولوجيا الجيل الخامس وتطبيق تدابير أمنية متعلقة بالمخاطر".

وتحذر واشنطن حلفاءها من استخدام معدات الشركة الصينية، التي تقول إنها تنطوي على مخاطر أمنية، لكنها وجهت معظم تعليقاتها العلنية حتى الآن إلى دول أوروبية.

ونفت هواوي مراراً المزاعم الأمريكية، التي أُثيرت مرة أخرى الأسبوع الماضي أثناء زيارة أجيت باي رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إلى السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، حيث تستخدم الدول الثلاث معدات هواوي.

وأضاف روبرت ستريار، الذي كان رافق باي في زيارته إلى المنطقة، للصحفيين عبر الهاتف "نعتقد أنه عندما تطبق إطار عمل على أساس الاعتبارات الأمنية، سينتهي بنا المطاف إلى استبعاد هواوي من شبكات الجيل الخامس".

وتقول واشنطن إن بكين قد تستغل هواوي، وهددت بإنهاء تبادل معلومات استخباراتية مع الدول التي تستخدم معدات الشركة الصينية، في حين تنفي الصين وهواوي تلك الادعاءات.

ويوجد مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، بينما تستضيف دولة الإمارات جنوداً أمريكيين يدعمون العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وفي مارس آذار، قال وزير الاتصالات البحريني كمال بن أحمد محمد لرويترز إن هواوي استوفت معايير بلاده وإن البحرين ليس لديها أي بواعث قلق.

ولم يعلق مسؤولون سعوديون وإماراتيون على المشكلة بين الولايات المتحدة وهواوي. وأبلغ مصدر مطلع رويترز أن الإماراتيين يعتقدون أنهم يستطيعون التعامل مع المخاطر.

وتستخدم السعودية ودولة الإمارات والبحرين أيضاً معدات الجيل الخامس التي تنتجها شركات أخرى للتكنولوجيا، قال باي إنها تُظهر أن هواوي ليست هي الخيار الوحيد للدول التي تريد أن تكون رائدة في تشغيل شبكات الجيل الخامس، وتابع باي: "أعتقد أنه كان من المهم...أن يسمع حلفاؤنا في الخليج ذلك".

م.ع.ح/ي.ب (رويترز)

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