 واشنطن تضيف شرطاً جديداً لمنح تأشيرات الدخول إلى البلاد | أخبار | DW | 02.06.2019

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أخبار

واشنطن تضيف شرطاً جديداً لمنح تأشيرات الدخول إلى البلاد

نفذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أعلنت قبل أكثر من عام عن عزمها فعله: إلزام معظم طالبي الحصول على تأشيرة دخول تقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومعلومات أخرى، الأمر الذي لقي انتقادات حقوقية.

Kontrolle Fingerabdruck Flughafen San Francisco USA (picture-alliance/dpa)

صورة من الأرشيف

أكد متحدث رسمي باسم الخارجية الأمريكية اليوم الأحد (الثاني من حزيران/يونيو 2019) أن لوائح الوزارة تشترط الآن على معظم طالبي الحصول على تأشيرة دخول تقديم معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك أرقام تلفوناتهم والبريد الإلكتروني. وقال المتحدث إن التعديل، الذي تم الإعلان عنه في البداية العام الماضي، يهدف إلى تحسين إجراءات الفحص فيما يتعلق بالأمن القومي. وأضاف المتحدث إننا "نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات الفحص لحماية المواطنين الأمريكيين، في الوقت الذي ندعم فيه السفر الشرعي للولايات المتحدة". وقال إن "جمع المعلومات الإضافية هذه من طالبي التأشيرة سيعزز عمليتنا للتدقيق في هؤلاء المتقدمين وتأكيد هويتهم". 

وقبيل تعديل اللوائح، كانت تتم مطالبة المتقدمين ممن يستلزم معهم تطبيق إجراءات فحص إضافية أن يقدموا معلومات عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قد وصف الخطة بأنها "غير فعالة وتتسبب في مشاكل كبيرة" عندما أعلنت إدارة ترامب الخطة في آذار/ مارس عام 2018. وقال الاتحاد إنها "ستنتهك حقوق المهاجرين والمواطنين الأمريكيين عبر ترهيب حرية التعبير والتجمع، خاصة وأن الناس سيتعين عليهم الآن أن يتساءلوا عما إذا كان ما يقولونه عبر الإنترنت سوف يساء فهمه أو تفسيره من قبل مسؤول حكومي".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

  • USA nehmen Flüchtlingsprogramm wieder auf ARCHIV (Reuters/J. Lawler Duggan)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استئناف دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة الأميركية ولكن بشرط أن يمروا بإجراءات جديدة أكثر صرامة خاصة اللاجئين القادمين من 11 دولة يعتقد أنها تشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة. ويأتي قرار ترامب بعد انتهاء فترة الحظر الذي فرضته إدارته على اللاجئين لمدة أربعة أشهر.

  • USA Trump signiert Durchführungsbeschluss zum Einreiseverbot (Reuters/C. Barria)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    في 27 يناير/ كانون الثاني: وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتعليق برنامج اللاجئين الأمريكيين لمدة 120 يوما، ومنع اللاجئين السوريين بالإضافة لحظر المسافرين من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة 90 يوما. ويستثنى من ذلك حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية ممن يعملون في مؤسسات دولية. تنفي الإدارة الأمريكية اعتزامها التمييز ضد المسلمين، وإنما حماية الولايات المتحدة من الأعمال الإرهابية.

  • US-Einreiseverbot gegen Muslime: Widerstand in den USA (Picture-Alliance/AP Photo/K. Willens)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    28 يناير/ كانون الثاني: تظاهرات في عدة مطارات بالولايات المتحدة ومطارات دولية اعتراضا على القرار. وشهدت المطارات احتجاج العشرات من المسافرين انضم إليهم ناشطون حقوقيون. وأثار القرار ارتباكا وغضبا بعدما منع المهاجرين واللاجئين من اللحاق بطائراتهم وتقطعت بهم السبل فى المطارات. ونجح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية فى إقرار الإقامة المؤقتة للمسافرين المحتجزين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

  • Washington Sally Q. Yates Vize-Justizministerin (Getty Images/P. Marovich)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    31 يناير / كانون الثاني: ترامب يقيل سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل لرفضها تطبيق حظر السفر. وجاء في بيان البيت الأبيض أن ييتس "خانت وزارة العدل." وأوضحت إدارة ترامب أن المدعية العامة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، دانا بوينتي، أدت اليمين الدستورية لتتولى منصب ييتس في ذلك الوقت.

  • US-Bundesrichter James Robart (picture-alliance/dpa/United States Courts)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    3 فبراير/ شباط: أصدر جيمس روبارت، القاضي الفيدرالي بواشنطن قرارا ساريا على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، علق بموجبه المرسوم الرئاسي التنفيذي الذي أصدره، ترامب حول الحظر. أوضح القاضي أن "المحكمة توصلت إلى أن الظروف المطروحة أمامها تتطلب تدخل المحكمة لإحقاق دورها الدستوري." ورد البيت الأبيض في بيان اعترض فيه على القرار وأنه "سيدافع عن المرسوم الرئاسي الذي يؤمن بأنه قانوني ومناسب".

  • USA Protest gegen Einreiseverbot (picture-alliance/AP Photo/C. Jones)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    9 فبراير/ شباط: رفضت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو، طلب وزارة العدل الأمريكية إعادة العمل بقرار ترامب الخاص بالهجرة وحظر السفر. وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت طعنا ضد قرار المحكمة الذي عطل مرسوم دونالد ترامب حول الحظر المؤقت لمواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة.

  • USA Trumps Einreiseverbot (picture-alliance/AP Photo/A. F. Yuan)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    6 مارس/ آذار: أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بوقف اللاجئين والموافقات لمدة 120 يوما، ومنع التأشيرات الجديدة لمدة 90 يوما لمواطني الدول الست من أصل سبعة مدرجة في القائمة ، ليتم تنفيذه في 16 مارس. يحظر المرسوم دخول اللاجئين من جميع أنحاء العالم إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 120. رحب العراق بالمرسوم حيث تم محوها من القائمة المدرجة واعتبره "خطوة مهمة" في الاتجاه الصحيح.

  • Derrick Watson (picture-alliance/AP Photo/G. F. Lee)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    16 مارس/ آذار: أصدر قاض فدرالي بولاية هاواي أمرا بتجميد العمل بقرار إدارة ترامب بالحظر. ووصف البيت الأبيض القرار بأنه يقوض جهود ترامب لحماية الشعب الأميركي وفرض الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية المتعلقة بالدخول إلى الولايات المتحدة. ووصف المدعي العام في ولاية هاواي قرار المحكمة بوقف الحظر بأنه "انتصار جديد لسيادة القانون"، مؤكدا أن قرار حظر السفر "يشكل تمييزا ضد الأشخاص على أساس أصلهم أو دينهم".

  • US-Einreiseverbot gegen Muslime: Widerstand in den USA (Picture-Alliance/AP Photo/S. Senne)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    8 مايو/ أيار: قال النائب العام "جيفري وال" في جلسة استماع بولاية فرجينيا أن ترامب أوضح الأمر قائلا "إنه لا يتحدث عن المسلمين في جميع أنحاء العالم. هذا هو السبب في أنها ليست حظرا على المسلمين فقط". فكل مواطن من الدول الست المدرجة في القائمة أن "يقوم بنفس الإجراءات " للحصول على تأشيرة الدخول للولايات المتحدة "ولا يهم ديانتهم".

  • USA Trumps Einreiseverbot (Getty Images/AFP/F. J. Brown)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    26 يونيو/ حزيران: المحكمة العليا توافق على النظر في القضية، وفي الوقت نفسه تسمح بالتنفيذ الجزئي للأمر التنفيذي. وأعلن البيت الأبيض عن شروط جديدة يجب أن يستوفيها مواطنو الدول الست واللاجئون. أبرز الشروط هي وجوب أن يكون لدى هؤلاء المواطنين علاقات أسرية أو تجارية "قوية" في الولايات المتحدة، أو قبولهم في الجامعات الأمريكية في حالة تقديم الطلبة لها وذلك من أجل ان يحصلوا على تأشيرات دخول الى البلاد.

  • US Einreiseverbot Protest (Getty Images/D. Angerer)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    29 يونيو/ حزيران: اتبعت وزارة الخارجية الأميركية الأمر التنفيذي ضمن حدود المحكمة العليا وبشروط محددة. فلمدة 90 يوما، لم يسمح لأي شخص من الدول الست المذكورة ممن لا توجد لهم علاقة قريبة مع مواطن أمريكي - أي الوالدين أو الزوج أو الزوجة او الأبناء او النسباء - بدخول الولايات المتحدة. ولا ينطبق تعريف "العلاقة القريبة" على الأجداد والخالات والعمات والأعمام والأخوال وغيرهم من أفراد الأسر.

  • US-Einreiseverbot gegen Muslime: Widerstand in den USA (Picture-Alliance/AP Photo/S. Senne)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    4 يوليو/ تموز: انتهاء مرسوم حظر السفر المفروض على الدول الست. واتجهت إدارة ترامب إلى توسيع الحظر بفرض قيود على الوافدين من دول غير ملتزمة بالتعاون مع إجراءات أمنية طلبتها واشنطن، وسط تكهنات بأن تطاول القيود مواطني تسع دول. ومع الأخذ في الاعتبار الدول الست المشمولة بحظر السفر، يصل عدد الدول المستهدفة بإجراءات سفر الى 15.

  • USA Trumps Einreiseverbot (Getty Images/D. McNew)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    24 سبتمبر/أيلول: أضافت الولايات المتحدة 3 دول جديدة، إلى لائحة الدول التي يشملها المرسوم الجديد حول الهجرة؛ بسبب التقصير في أمن المسافرين وهي: كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد. في المقابل، أزيل السودان الذي كان ضمن 6 دول عربية وإسلامية يشملها المرسوم السابق. وباتت النسخة الجديدة تحظر أو تفرض قيوداً على دخول مواطني ما مجمله 8 دول إلى الولايات المتحدة، بينها إيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن.

  • USA Washington - Proteste gegen Trumps Einreisestop am Dulles Airport (DW/M. Shwayder)

    خطة ترامب حول حظر سفر "المسلمين" لأمريكا ـ جدول زمني

    17 أكتوبر/ تشرين الأول: علق قاض فدرالي في هاواي ، العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة لترامب، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ. ويتضمن مرسوم ترامب منع رعايا سبع دول من عبور الحدود الأميركية بشكل دائم. (د.ب.أ) / س .م


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