 واشنطن تضع عنصرين بالحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.03.2021

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واشنطن تضع عنصرين بالحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء

رغم مساعي التفاوض في الملف النووي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الساعي للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، فرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان.

وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تفرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اثنين من المحققين التابعين للحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء، موجهة لهما اتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، فيما بدا أنهأول إجراء من نوعه ضد طهران في عهد إدارة بايدن.

مختارات

قبل نشر تقرير أمريكي عن جريمة قتل جمال خاشقجي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول اتصال له مع ملك السعودية، على "الأهمية التي توليها بلاده لحقوق الإنسان"، "وعلى أنه "لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".

أنهى الرئيس جو بايدن "شهر العسل" بين بلاده ونتانياهو الذي امتد طيلة عهد دونالد ترامب. غير أن ذلك لا يعني تفريطا في الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا وإسرائيل. تحوٌل، ستكون له تداعيات على كامل الشرق الأوسط وفق خبراء ألمان.

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإنقاذ الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية، مؤكدا أن هذا الأمر يصب في مصلحة طهران. وعلى هامش مؤتمر نزع السلاح دعا ماس أيضا لتدابير جديدة ضد الأسلحة البيولوجية على ضوء جائحة كورونا.

وتعد التدابير ثانوية إذ تطال عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، وهما علي همتيان ومسعود صافداري، وتمنعهما إلى جانب جميع أفراد عائلتيهما من دخول الولايات المتحدة.

من جهته، اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان المحققين الاثنين بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك "التعذيب و/أو المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة أو عقاب" السجناء السياسيين وغيرهم ممن احتجزوا خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.

 وعقب على الإجراء بالقول: "اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصا الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية".

يذكر أن إدارة بايدن سبق لها وأن تعهّدت بالعودة إلى الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015 حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية. في ذات الوقت اشترطت الإدارة الأمريكية الجديدة لذلك، عودة طهران للتقيّد التام ببنوده. 

بيد أن واشنطن وعلى ما يبدو تسير أيضا باتجاه مواصلة الضغوط في ملفات أخرى وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان. وقال بلينكن "سنواصل بحث كافة الأدوات المناسبة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن".

و.ب/ ع. ش (أ ف ب، د ب أ) 

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