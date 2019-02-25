واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (اليوم الاثنين الثامن من نيسان/ إبريل 2019) إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في بيان أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" تؤكد "حقيقة أن إيران ليست فقط دولة ممولة للإرهاب، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم"، مضيفاً أن هذا الإجراء يسمح بزيادة "الضغط" على إيران.

وقال ترامب في بيان "الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية". وأضاف أن التصنيف "يوضح بجلاء مخاطر الدخول في معاملات مالية مع الحرس الثوري أو تقديم الدعم له... إذا تعاملت ماليا مع الحرس الثوري فإنك بذلك تمول الإرهاب".

وقال ترامب إن "فيلق القدس"، وهي وحدة نخبة تابعة للحرس الثوري الإيراني، يشملها أيضاً هذا القرار. وفيلق القدس هو جناح خارجي يتهم بأنه يقدم الدعم إلى حلفاء طهران في الشرق الأوسط، مثل حزب الله اللبناني وقوات الرئيس السوري بشار الأسد.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية يسري خلال أسبوع. وضغط بومبيو، وهو منتقد شديد لإيران، من أجل تغيير السياسة الأمريكية في إطار موقف إدارة ترامب المتشدد تجاه طهران.

ويحذر منتقدون من أن هذه الخطوة الأمريكية قد تجعل مسؤولي الجيش والمخابرات الأمريكيين عرضة لإجراءات مماثلة من جانب حكومات غير صديقة.

م.م/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز(