 واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني كـ″منظمة إرهابية″ | أخبار | DW | 08.04.2019

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أخبار

واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"

   

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