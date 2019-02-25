واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
أكدت بريطانيا أنها تعتزم حظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي، إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة بسبب ما أرجعته إلى تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.
بعد بضع ساعات من قراره إبقاء الاتفاق النووي مع طهران، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها العسكرية و"الخبيثة" في الشرق الأوسط.
© 2019 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول