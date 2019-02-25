واشنطن تصنف الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية"

بريطانيا تعلن عزمها تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية

أكدت بريطانيا أنها تعتزم حظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي، إلى قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة بسبب ما أرجعته إلى تأثيرها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.