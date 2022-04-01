 واشنطن تشكل قوة جديدة لوقف تهريب السلاح إلى الحوثيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

واشنطن تشكل قوة جديدة لوقف تهريب السلاح إلى الحوثيين

في ظل توتر العلاقات بين إدارة الرئيس بايدن ودول خليجية وردا على هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات، كشف مسؤول عسكري أمريكي أنّ بلاده تعمل على تشكيل قوة بحرية جديدة للتصدي لتهريب الأسلحة في المياه المحيطة باليمن.

قوات من البحرية الأمريكية في تدريب قبالة السواحل البحرينية - أرشيف

قوات من البحرية الأمريكية في تدريب قبالة السواحل البحرينية - أرشيف

قالت البحرية الأمريكية اليوم الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2022) إنها بصدد تشكيل قوة جديدة متعددة الجنسيات ستتصدى لتهريب الأسلحة في المياه المحيطة باليمن، في أحدث رد عسكري أمريكي على هجمات الحوثيينعلى السعودية والإمارات.

تأتي هذه الجهود في أعقاب سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شنها الحوثيون هذا العام على البلدين الخليجيين، اللذين تلقيا منذ ذلك الحين مساعدات عسكرية أمريكية إضافية، لكنهما يعتبران أن الولايات المتحدة تقلص التزامها تجاه المنطقة.

مختارات

فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء شبكة دولية "تموّل" الحوثيين الذين يقاتلون منذ ثماني سنوات القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في إجراء يأتي بعد هجمات للمتمردين اليمنيين استهدفت السعودية والإمارات.

أصدر مجلس الأمن الدولي، بضغط من الإمارات ودعم من روسيا، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

هددت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض لا تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية نتيجة لهجمات الحوثيين على منشآتها، يأتي هذا بعد تعرض السعودية لهجمات جديدة على منشآت طاقة، فيما أدانت واشنطن هذه الهجمات.

وقال نائب الأميرال براد كوبر قائد الأسطول الأمريكي الخامس إن القوة الجديدة ستعمل اعتبارا من يوم الأحد في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وستستهدف أيضا التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والسلع غير المشروعة الأخرى.

وقال كوبر في اتصال هاتفي مع الصحفيين "هذه مياه مهمة من الناحية الاستراتيجية تستدعي اهتمامنا".

وستتألف القوة مما يتراوح بين سفينتين وثماني سفن، وهي جزء من القوات البحرية المشتركة المكونة من 34 دولة، والتي يقودها كوبر أيضا ولديها ثلاث فرق عمل أخرى في مياه قريبة تستهدف أنشطة التهريب والقرصنة.

وردا على سؤال حول الصواريخ والطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السعوديةوالإمارات، قال كوبر إن القوة الجديدة ستؤثر على قدرة الحوثيين على الحصول على مثل هذه الأسلحة. وأضاف "سنكون قادرين على القيام بذلك بشكل حيوي ومباشر أكثر مما نفعله اليوم".

وقال مسؤول أمريكي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته إن المياه بين الصومالوجيبوتي واليمن كانت "ممرات تهريب" معروفة للأسلحة المتجهة إلى الحوثيين. وأضاف: "القوة الدولية الجديدة ستتابع بالتأكيد هذه القضية". ولطالما اتُهمت إيران بتهريب أسلحة إلى الحوثيين، وهي تهمة تنفيها طهران بشدة.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إضافية للسعودية والإمارات هذا العام في أعقاب هجمات الحوثيين على البلدين. لكن مصادر دبلوماسية قالت إن دول الخليج ما زالت غير مقتنعة بأن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم المنطقة.

ويأتي إطلاق القوة الجديدة وسط هدنة لمدة شهرين في حرب اليمن المستمرة منذ ما يقرب من سبع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت ملايين آخرين.

ع.ا/أ.ح ( رويترز)

  • Kampfflugzeug F-16 Marokko (AFP/Getty Images)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    أشار تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلاً عن مصادر حكومية مغربية إلى قيام المغرب بوقف مشاركته في العمليات العسكرية والاجتماعات الوزارية الخاصة بالتحالف العربي دون ذكر أي تفاصيل أخرى. ولم يفُصح المغرب من قبل عن حجم مشاركاته العسكرية في عمليات التحالف، وإن كانت قد فقدت إحدى طائراتها المقاتلة من طراز "إف 16" في اليمن عام 2015.

  • Saudi Arabien Jizan Grenze Jemen (Getty Images/AFP/F. Nureldine)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    شاركت قطر في التحالف العربي باعتبارها عضو في مجلس التعاون الخليجي، بعشر طائرات مقاتلة، وذلك ضمن طلعات جوية عام 2015. وفي يونيو/ حزيران 2017، أعلن التحالف إنهاء مشاركة قطر فيه عقب الأزمة الخليجية واتهامات متبادلة بين أطرافها بالتدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ودعم الإرهاب.

  • Jemen Meerenge Bab al-Mandab (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    السودان هي ثاني أبرز مشارك بقوات برية في التحالف العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، منذ بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن، تكرر الحديث عن رغبة السودان في الانسحاب بسبب ما تتكبده من خسائر.

  • Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تشارك مصر منذ البداية في التحالف العربي باليمن. وفي عام 2017، صرح المتحدث باسم قوات التحالف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض إرسال 40 ألف جندي للمشاركة براً، إلا أن مصادر مُقربة من السلطات المصرية نفت تلك التصريحات.

  • Senegal Gambia Panzer vor Grenze (picture-alliance/AP Photo/S. Cherkaoui)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    في عام 2015، أعلن وزير خارجية السنغال إرسال بلاده 2100 جندي للانضمام إلى التحالف العربي بقيادة السعودية من أجل قتال الحوثيين في اليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول مهمة ومستقبل هؤلاء الجنود. ويرى عدد من المحللين أن قرار السنغال كان نابعاً من رغبتها في التقرب من دول التعاون الخليجي.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    تتزعم المملكة العربية السعودية التحالف العربي، وتتهمها منظمات دولية مع باقي أطراف النزاع المسلح في اليمن بالتورط في ارتكاب العديد من الانتهاكات. وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى والمصابين من المدنيين منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في اليمن إلى 17 ألف شخص.

  • Jemen Saudi-Arabische Truppen (picture-alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر عضو في التحالف العربي. وفي تقرير صدر مؤخراً، اتهمت منظمة العفو الدولية (آمنستي) الإمارات بـ"تقديم أسلحة بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب"، بما يساهم في إشعال النزاع العسكري في اليمن، حسب تقرير المنظمة.

  • Jemen Militärparade in der Provinz Marib (picture alliance/dpa)

    بالصور .. ما تبقى من التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن

    بدأ التحالف العربي الداعم لحكومة اليمن المعترف بها دولياً ورئيسها عبد ربه منصور هادي عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين عام 2015 بعضوية عشر دول: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والمغرب ومصر والأردن والسودان وباكستان.


مواضيع ذات صلة

A grab from an AFPTV video shows Yemen pro-government fighters deploying on January 10, 2022 as forces in Yemen backed by a Saudi-led military coalition said they had seized control of the northern oil province of Shabwa from Iran-backed Huthi rebels. (Photo by AFPTV / AFP) (Photo by -/AFPTV/AFP via Getty Images)

لأول مرة منذ سنوات.. اتفاق على وقف القتال لشهرين في اليمن 01.04.2022

أكد مبعوث الأمم المتحدة وجود اتفاق بهدنة لمدة شهرين بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران.

A grab from an AFPTV video shows Yemen pro-government fighters deploying on January 10, 2022 as forces in Yemen backed by a Saudi-led military coalition said they had seized control of the northern oil province of Shabwa from Iran-backed Huthi rebels. (Photo by AFPTV / AFP) (Photo by -/AFPTV/AFP via Getty Images)

مصادرعسكرية: قوات يمنية مدعومة إماراتيا تدخل مأرب لقتال الحوثيين 13.01.2022

انضمت قوات يمنية تدعمها الإمارات إلى القوات التي تقاتل الحوثيين حول مدينة مأرب، وفق مصادر عسكرية. والمبعوث الأممي يقول إن الجانبين "يمضيان قدما نحو الخيارات العسكرية"، محذرا من التداعيات على المدنيين وعلى آمال السلام.

In this Jan. 25, 2021 photo, Houthi supporters chant slogans as they attend a demonstration against the United States over its decision to designate the Houthis a foreign terrorist organization in Sanaa, Yemen. President Joe Biden is distancing himself from Saudi Arabia's rulers over their war in Yemen and rights abuses. That includes Biden announcing Feb. 4, 2021, he would make good on a campaign pledge to cut U.S. support for a five-year Saudi-led military campaign in neighboring Yemen. (AP Photo/Hani Mohammed)

جماعة الحوثي تهاجم غريفيث وتصفه بأنه "بريطاني بلباس أممي" 09.02.2021

هاجمت جماعة "الحوثي" اليمنية المبعوث الأممي لدى بلادها، مارتن غريفيث، معتبرة إياه "مبعوث بريطاني بلباس أممي". يأتي ذلك رداً على إعراب غريفيث عن قلقه إزاء استئناف الحوثيين لـ"الأعمال العدائية" شرقي اليمن.