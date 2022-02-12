واشنطن تسحب جنودها المتبقين في أوكرانيا بصورة شبه كاملة

أمرت الولايات المتحدة بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف "إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا"، على ما أعلن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي السبت (12 فبراير/ شباك 2022).

وأوضح كيربي في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر الـ160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا "من باب الحيطة، حرصا على سلامتهم وأمنهم". وقال إن "إعادة الانتشار هذه لا تعكس تغييرا في تصميمنا على دعم القوات الأوكرانية، لكننا نعطي قدرا من المرونة لطمأنة حلفائنا ومنع أي عدوان".

وكانت واشنطن أعلنت الجمعة أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا "في أي وقت".

وتقوم قوات الاحتياط في الحرس الوطني الأميركي منذ 2015 بمناوبات لتدريب الجيش الأوكراني، إلى جانب جنود من بلدان أخرى من الحلف الأطلسي ولا سيما كندا وألمانيا.

وطلبت الولايات المتحدة في وقت سابق السبت من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف، مغادرة أوكرانيا بسبب احتمال حصول غزو روسي للجمهورية السوفياتية السابقة.

وأكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف السبت أن المسار الدبلوماسي ما زال "مفتوحا" لتجنب صراع في أوكرانيا لكنه يتطلب "وقف التصعيد" من موسكو وحوارا بحسن نية.

من جانبه، اتهم لافروف واشنطن بالسعي لإثارة نزاع في أوكرانيا من خلال اتهاماتها لموسكو بالتحضير لشن عملية عسكرية.

وكانت وكاللة رويترز قد نقلت في وقت سابق اليوم عن "مسؤولين أميركيين" قولهما إن نحو 150 جندياً أمريكياً من الحرس الوطني بولاية فلوريدا الأمريكية كانوا متواجدين في أوكرانيا للمساعدة في تدريب قواتها، بصدد مغادرة البلاد مع تزايد خطر غزو روسي.

وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن القرار اتخذ بعد أن أمرت وزارة الخارجية بعض موظفي السفارة الأمريكية في أوكرانيا بالمغادرة. وقالا إنه لم يتضح بعد مكان إعادة تمركز تلك القوات.

كما أشار أحد المسؤولين إلى أنه لم يتضح أيضاً ما الذي سيحدث مع العدد الصغير من قوات العمليات الخاصة الأمريكية في البلاد، مضيفاً: "القرار اتخذ بدافع الحذر الشديد".

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، أعلن السبت أن بلاده أمرت بسحب شبه كامل للجنود الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا، بهدف "إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا".

وانضمت أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا وهولندا السبت إلى الدول التي حثت مواطنيها على مغادرة أوكرانيا. وقالت واشنطن أمس إن الغزو الروسي، الذي سيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، يمكن أن يقع في أي وقت.

ونفت موسكو مراراً صحة رواية واشنطن، قائلة إنها حشدت ما يزيد على 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية للحفاظ على أمنها من عدوان حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)