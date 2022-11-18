 واشنطن تستعين بالصين لكبح جماح كوريا الشمالية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.11.2022

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أخبار

واشنطن تستعين بالصين لكبح جماح كوريا الشمالية

ستطلب الولايات المتحدة مساعدة الصين، الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، على كبح جماح بيونغ يانغ التي اختبرت صاروخا قادرا على بلوغ البر الرئيسي الأمريكي.

صورة من الأرشيف لصواريخ كورية شمالية

صورة من الأرشيف لصواريخ كورية شمالية

بعد اختبار كوريا الشمالية لصاروخ قيل إنه قادر على بلوغ البر الرئيسي الأمريكي، قال مسؤول رفيع يرافق نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في جولتها الآسيوية، الجمعة (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022)، "سيكون ذلك بالتأكيد جزءا من دبلوماسيتنا في محاولة لإقناع الصين بالانضمام إلى الدول التي تدين ذلك علنا اليوم واستخدام نفوذها لإقناع كوريا الشمالية".

مختارات

تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، أعلنت الرياض عن استثمارات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات محلية، من بينها مشروع "شاهين" الذي تستثمر فيه أرامكو نحو 7 مليارات دولار.

تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى العشرين لإنتاج البيرة الوطنية التي يُطلق عليها اسم "تايدونغانغ". ورغم الاحتفاء بهذه المناسبة إلا أن كوريا الشمالية لم تعترف بالجذور الرأسمالية لهذا الشراب، فما هي قصة هذه الجذور؟

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته الرواية اليابانية بأن الصاروخ كان بعيد المدى. وقال إن "تحرّك اليوم شكّل تصعيدا إضافيا" إذ إن الصاروخ كان "قادرا على بلوغ الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم".

وأعلن البيت الابيض أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات لم يشكل تهديدا للولايات المتحدة، بعدما وصف في وقت سابق هذا الأمر بأنه "انتهاك وقح" لقرارات الامم المتحدة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "بقدر ما كان الأمر مثيرا للقلق، نرى أن إطلاق (الصاروخ) لم يكن تهديدا للأراضي" الأميركية.

وعبر صاروخ بيونغ يانغ حوالى ألف كلم، قبل أن يسقط في البحر قبالة اليابان. لكن كيربي أبدى قلقه حيال هذا الفصل الجديد من إطلاق الصواريخ القصيرة والبعيدة المدى والتي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

 

وشاركت هاريس التي تحضر المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( أبيك) في بانكوك، في جلسة الجمعة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ لكنها لم تعقد اجتماعا ثنائيا معه، بحسب المسؤول.

وذكر المسؤول أن هاريس دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث ملف كوريا الشمالية، وهو موقف سبق أن أعرب عنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي للصحافيين. وقال المسؤول الأمريكي إن "الولايات المتحدة تعتقد أن على مجلس الأمن عقد اجتماع ومناقشة هذه المسألة".

وتعهّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وقادة اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا الضغط على كوريا الشمالية خلال جلسة محادثات طارئة عقدوها الجمعة لبحث التطور. وقالت هاريس للصحافيين لدى بدء المحادثات "ندين بشدّة هذه الأعمال وندعو مجددا كوريا الشمالية إلى التوقف عن أي أعمال إضافية غير قانونية ومزعزعة للاستقرار". وأضافت "بإسم الولايات المتحدة، أشدد على التزامنا الصلب تجاه تحالفاتنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

خ.س/ف.ي (أ ف ب)

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  • Nordkorea Abschottung (Daily NK)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    أوامر بإطلاق النيران

    حتى وقت قريب كان هناك سياج من السلك الشائك على الحدود الشمالية مع روسيا والصين يمنع هروب الناس أو تهريب المخدرات. لكن في العام الماضي جرفت السيول بعض أجزائه كما أضرت بالباقي. وعليه قررت الإدارة المحلية بناء سياج جديد وأعطت أوامرها لحرس الحدود بإطلاق النار على المتسللين.

  • Nordkorea Abschottung (Uriminzokkiri TV)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    عودة الفارين

    منذ سنوات وعدد المواطنين الفارين من كوريا الشمالية في تناقص. غير أن هروب المواطنين يبقى مشكلة عويصة بالنسبة للنظام الكوري الشمالي. هنا في الصورة، نجمة تلفزيون كوريا الجنوبية، ليم جي هيون، التي عادت إلى كوريا الشمالية في ظل ظروف مريبة، وأخذت في يوليو/ تموز تتحدث في التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية عن مزاعم حول "الجحيم في الجنوب".

  • Nordkorea Abschottung (Wikipedia Commons)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    ابتزاز واختطاف

    كثير من الكوريين الشماليين يعودون إلى بلدهم عندما يجري اعتقال عائلاتهم أو ابتزازها. وطبقا لأحد التقارير فإن حكومة بيونغ يانغ اتخذت خطوة أوسع من ذلك، حيث تقوم بإرسال عملائها في مناطق الحدود الصينية لمطاردة مواطنيها الفارين واختطافهم من هناك. ويقال إن هؤلاء العملاء يقيمون في فندقين في مدينة داندونغ الصينية على الحدود الكورية الشمالية.

  • Nordkorea Abschottung (Tourism DPRK)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    جولات سياحية للأجانب

    رغم كل العزلة التى يفرضها نظام كوريا الشمالية على مواطنيه قام بتوجيه دعوة للسياح الأجانب لاستكشاف البلد عن طريق وكالة السفر الحكومية، التى تنظم رحلات إلى أماكن مختلفة. ويمكن للمهتمين اختيار نوع السياحة، التى يفضلونها: رياضية، ثقافية أو سياحة عمل، رغم غرابة الأمر. الكاتب: جان تومس/ فريدة تشامقجي


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