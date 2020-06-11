 واشنطن ترفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.04.2021

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أخبار

واشنطن ترفع عقوبات فرضتها إدارة ترامب على المحكمة الجنائية الدولية

رفعت إدارة بايدن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على قضاة وموظفين في الجنائية الدولية بعدما أثارت انتقادات دولية. واشنطن أكدت أنها ستواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل لكن "بالحوار".

فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كانت قد أستهدف بالعقوبات الأمريكية

فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كانت قد أستهدف بالعقوبات الأمريكية

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة (الثاني من أبريل/نيسان 2021) رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية. 

مختارات

في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي تريد التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، اعتبرت المحكمة أن العقوبات "غير مقبولة" وتشكل "هجمات خطيرة على سيادة القانون".

قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في انتهاكات في أفغانستان، وهو ما يشمل التحقيق في انتهاكات محتملة من قبل قوات أمريكية هناك. وكان ترامب قد رفض أية محاولات لإخضاع الأمريكيين أو حلفائهم للمحاكمة الجنائية.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو  إسرائيل ، لكنه أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".

وقال بيان بلينكن إن وزارة الخارجية ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة. وذكر البيان "هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت (من قبل) غير ملائمة وغير فعالة".

 

ويرفع الإجراء العقوبات المفروضة على  فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقها في اتهامات ارتكاب قوات أمريكية  جرائم حرب في أفغانستان. ويرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون.

ورحبت المحكمة النائية الدولية بقررا واشنطن رفع العقوبات والقيود على موظفيها.

وفي سبتمبر أيلول 2020 استهدفت إدارة ترامب العاملين في المحكمة، ومن بينهم بنسودا، بإجراءات تضمنت تجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب التحقيق مع مواطنين أمريكيين دون موافقة واشنطن. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات هجوم على العدالة الدولية وحكم القانون.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة.

 

 

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

  • Schwarzweiß-Foto zeigt die zerstörte Stadtmitte Berlin 1945 (Robert Capa Archive/ICP)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

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    منظر من بوابة براندنبورغ المطلة على شارع "تحت ظلال الزيزفون" الذي تعرض لقصف عنيف من قوات الحلفاء. عاد روبرت كابا (1913- 1954)، أشهر مصور حربي في ذلك الوقت، إلى برلين المحررة في صيف 1945، حيث بدأ عمله كفني في معمل التصوير في شتاء 1931/32 قبل الحرب العالمية الثانية.

  • Ein Foto zeigt das jüdische Neujahrsfest in einer Synagoge in Berlin-Kreuzberg (Robert Capa Archive/ICP)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    احتفالات برأس السنة اليهودية بعد الحرب

    روبرت كابا، واسم ميلاده إندري فريدمان، اتخذ اسماً مستعاراً أثناء وجوده في منفاه الباريسي. وباعتباره يهودياً، اضطر إلى مغادرة مسقط رأسه في العاصمة بودابست قبل الحرب، وبعد ذلك بوقت قصير هجر برلين أيضاً. في 9 أيلول/ سبتمبر 1945، قام كابا بتكليف من مجلة "الحياة" الأمريكية، بتصوير أول احتفال برأس السنة اليهودية بعد الحرب الدامية، في الكنيس اليهودي بمنطقة فرينكلوفر البرلينية..

  • Blick auf die Straße mit Leuten aus dem Café Kranzler in Berlin (Robert Capa)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    لعبة الظل والضوء من نافذة برلينية

    في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر 1945، زار كابا العاصمة برلين مرتين لالتقاط صور لـلمجلة الأمريكية والتقط أكثر من 600 صورة للمدينة وللناس وحياتهم تحت الأنقاض. كما قام بتصوير "مطعم وحلويات كرانسلر" في منطقة كورفورستيندام. وهذه اللقطات هي وليدة جولاته الفوتوغرافية في المدينة المدمرة آنذاك. ويستمر المعرض حتى نهاية نيسان/ أبريل 2021.

  • In einem Tanzcafé unterhalten sich Soldaten mit Berlinerinnen (Robert Capa Archive/ICP)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    حفل راقص لجنود الحلفاء في مقهى برليني

    رافق كابا القوات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية كمصور صحفي في المعارك بشمال إفريقيا وإيطاليا والنورماندي وفي الكثير من مناطق فرنسا. كما كان على علاقة بقطعات قوات الحلفاء الأربع المنتصرة. تظهر الصورة حفلاً يضم جنوداً من قوات الحلفاء في مقهى فيمينا بحي شونه بيرغ البرليني.

  • Fotografie aus Life Magazin vom Berliner Schwarzmarkt 1945 (© Robert Capa Archive at the International Center of Photography, New York)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    سوق سوداء في برلين

    بعد انتهاء الحرب ظهرت أيضاً سوق سوداء غير قانونية في العاصمة برلين، حيث باع الألمان المقتنيات الثمينة لمحلات البقالة. ولم يُسمح لجنود الحلفاء ببيع ممتلكات الجيش لكن سُمح لهم ببيع مقتنياتهم الشخصية كساعات اليد. وثق كابا تاريخ هذه السوق الرائحة آنذاك في صيف 1945.

  • Porträtfoto von Robert Capa im Alter von 40 Jahren (Imago/United Archives International)

    في صور.. أهوال الحرب العالمية الثانية ودمارها بعدسة روبرت كابا

    النهاية في حرب أخرى

    بعد الحرب العالمية الثانية عاش روبرت كابا في الولايات المتحدة وأسس وكالة ماغنوم للتصوير، التي ما تزال مشهورة حتى اليوم. خلال الحرب الهندوصينية الفرنسية (1946-1954) عمل كابا من جديد مصوراً حربياً. في 25 أيار/ مايو 1954 أُصيب بجروح بليغة بانفجار لغم قاتل، ليتوفى عن عمر يناهز الأربعين. ويقال إنه لفظ أنفاسه الأخيرة دون أن يسقط كاميرته من يده.


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