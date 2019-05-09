واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على سلع صينية وبكين تعد بالرد

دخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ اليوم الجمعة (10 مايو/ أيار 2019). ما يعني أن قيمة الرسوم ستكون 50 مليار دولار.
وفي ضوء عدم اتخاذ إدارة ترامب أي تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25 بالمئة على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 بتوقيت الولايات المتحدة (0401 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة. وقالت متحدثة باسم الهيئة إن البضائع التي تندرج تحت أكثر من 5700 فئة منتجات تستهدفها الزيادة الأخيرة؛ لكنها غادرت الموانئ والمطارات الصينية قبل منتصف الليل ستدفع نسبة الرسوم القديمة وهي 10 بالمئة.
الصين "تتخذ تدابير مضادة"
وبعد وقت قصير على دخول الزيادة حيز التنفيذ أعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة في بيان أنها "تأسف بشدة" لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية وتعهدت اتخاذ "التدابير المضادة اللازمة". ولم يوضح بيان الوزارة التدابير التي ستتخذها بكين.
وقال البيان إن "الجولة الحادية عشرة للمشاورات الأميركية الصينية الاقتصادية والتجارية العالية المستوى جارية ونأمل أن يتمكن الجانبان الأميركي والصيني من الالتقاء في منتصف الطريق".
وتأتي زيادة الرسوم في وسط محادثات تمتد يومين بين كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في مسعى لإنقاذ اتفاق متعثر يهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ عشرة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وتحدث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لمدة 90 دقيقة أمس الخميس ومن المتوقع أن يستأنفوا المحادثات اليوم الجمعة.
ترامب: يمكن التوصل لاتفاق
وأعلن البيت الأبيض في وقت متأخر الخميس أنّ المفاوضات التجاريّة الحاسمة مع الصين ستتواصل الجمعة. وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع الممثّل التجاري الأميركي ووزير الخزانة في أعقاب الاجتماع الأوّل مع الوفد الصيني، لافتاً إلى أنّ الجانبين "اتّفقا على مواصلة المناقشات صباح الجمعة".
وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت الخميس في واشنطن في اجواء أقل تشنجا حيث اعتبر الرئيس ترامب أنه لا يزال من "الممكن" التوصل إلى اتفاق هذا الاسبوع. وكشف أيضا أنه تسلم رسالة من نظيره الصيني والذي سيتحدث معه هاتفيا في موعد لم يحدد بعد.
ويحذر الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم والمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي منذ أشهر من أن حربا تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة تهدد النمو العالمي.
ص.ش/ح.ز (رويترز، أ ف ب)
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