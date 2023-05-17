 واشنطن ترصد عشرة ملايين دولار لاعتقال قرصان معلومات روسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

واشنطن ترصد عشرة ملايين دولار لاعتقال قرصان معلومات روسي

رصدت الولايات المتّحدة مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقودها إلى توقيف وإدانة قرصان معلومات روسي متّهم بالوقوف خلف هجمات استهدفت خصوصاً شرطة واشنطن ومدارس ومستشفيات.

صورة رمزية

يستخدم قراصنة الإنترنت برامج الفدية لاختراق أنظمة معلوماتية غير محصّنة وتشفير بياناتها أو سرقتها.

قالت وزارة العدل الأمركية في بيان إنّ القرصان الروسي ميخائيل ماتفيف متّهم باستخدام برامج فدية إلكترونية، على غرار "لوكبيت" و"بابوك" و"هايف"، لمهاجمة أهداف في الولايات المتّحدة انطلاقاً من روسيا بقصد الحصول من ضحاياه على فديات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار.

ونقل البيان عن فيليب سيلينغر، المدّعي العام الفدرالي في نيوجيرسي، قوله إنّ القرصانكان "يقوم بتشفير بيانات العديد من الضحايا، ولا سيّما مستشفيات ومدارس وجمعيات ووحدات شرطة" من بينها شرطة واشنطن ومطالبة أصحابها بمبالغ مالية مقابل الإفراج عنها. وأضافت الوزارة أنّ القرصان استخدم العديد من الأسماء المستعارة، من بينها "وازاواكا" و"إم1إكس" و"بوريسلسين".

الأمن السيبراني: تهديد البنى التحتية الحيوية

ويستخدم قراصنة الإنترنت برامج الفدية لاختراق أنظمة معلوماتية غير محصّنة وتشفير بياناتها أو سرقتها. وبعدها، يطلب المتسلّلون من أصحاب هذه الأنظمة دفع فديات مالية مقابل فكّ هذا التشفير وذلك تحت طائلة نشرها أو عدم فكّ تشفيرها.

وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تؤدّي إلى توقيفه وإدانته. وفي حالة إدانته، يواجه ميخائيل ماتفيف عقوبة تصل إلى السجن لأكثر من 20 عاماً.

خ.ز/ ا.ف (أ.ف.ب)

 

مختارات

هجوم إلكتروني روسي يعطل المواقع الإلكترونية لمطارات أمريكية

تعطلت عدة مواقع إلكترونية لمطارات أمريكية على إثر هجوم سيبراني تبنت مسؤوليته مجموعة قرصنة إلكترونية روسية. شنت المجموعة سابقاً عدة هجمات إلكترونية في الأشهر الأخيرة ضد أهداف غربية.

حملة أمنية عالمية للقبض على "ملكة التشفير" روجا أغناتوفا

أطلقت حملة أمنية عالمية، عبر وكالتي الإنتربول واليوروبول، بحثا عن "ملكة التشفير"، المتهمة بـ "الاحتيال المالي وغسيل الأموال". السيدة الألمانية - المجرية جمعت المليارات عبر بيع العملة المشفرة الرقمية.