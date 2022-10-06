 واشنطن ترسل قاذفة استراتيجية وسط توتر عسكري متصاعد بين الكوريتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.11.2022

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واشنطن ترسل قاذفة استراتيجية وسط توتر عسكري متصاعد بين الكوريتين

أطلقت كوريا الشمالية أربع صواريخ بالستية مجددًا باتجاه البحر قبيل مشاركة قاذفة استراتيجية أمريكية في أكبر مناورات جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية. وهددت بيونغ يانغ سيول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ".

قاذفة بي-1بي الأمريكية (25.06.2022)

قاذفة "بي-1بي" تعتبر "العمود الفقري لسلاح القاذفات البعيدة المدى الأمريكي"

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) أن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر، في أحدث عملية إطلاق صواريخ ضمن عدد قياسي من عمليات الإطلاق نفّذتها بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

مختارات

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق الصواريخ "من تونغريم، في مقاطعة بيونغان الشمالية (غرب)، باتجاه بحر الغرب اليوم"، مستخدمةً تسمية أخرى للبحر الأصفر.

وفي سياق متصل صرح مسؤول في وزارة الدفاع في سيول لوكالة فرانس برس أنّ قاذفة استراتيجيّة أمريكيّة من طراز "بي-1بي" ستُشارك في التدريبات الجوّية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبيّة السبت، في استعراض للقوّة بعد عمليّات الإطلاق الصاروخيّة التي نفّذتها كوريا الشماليّة.

وشملت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يومي الأربعاء والخميس، صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات وصاروخًا سقط قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الكورية في 1953.

وقد حذرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن عمليات إطلاق الصواريخ قد تكون مقدمة لتجربة نووية تقوم بها كوريا الشمالية، ومددتا مناوراتهما الجوية الأكبر من نوعها حتى السبت، ردًا على ذلك.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس إن قاذفة تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "بي-1بي"، ستشارك في اليوم الأخير من التدريبات التي أطلق عليها تسمية "العاصفة اليقظة" (Vigilant Storm)، والتي كانت أساسًا مقررة من الإثنين إلى الجمعة هذا الأسبوع. وأفاد المسؤول بأنّه "من المقرّر أن تُشارك (قاذفة) بي-1بي في التدريبات بعد الظهر"، بدون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

تصعيد وتحذير من "دفع أكبر ثمن في التاريخ"
ويأتي عرض القوة هذا غداة نشر كوريا الجنوبية طائرات مقاتلة ردًا على ما قالت إنه تحريك 180 طائرة حربية كورية شمالية. وصعدت بيونغ يانغ وتيرة عمليات إطلاق الصواريخ ردًا على المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية الجوية المشتركة، والتي تعتبرها تدريبات لغزو أراضيها. ووصفت بيونغ يانغ الأربعاء تدريبات "العاصفة اليقظة" بأنّها "استفزازيّة وعدائيّة"، مهدّدةً سيول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ" في حال تواصلت.

ويرى الخبراء أن كوريا الشمالية قلقة بشكل خاص بشأن هذه التدريبات لأن سلاحها الجوي هو من أضعف المكونات في جيشها، إذ يفتقر إلى الطائرات عالية التقنية والطيارين المدربين بشكل جيد. وثار غضب بيونغ يانغ بشكل خاص في الماضي إزاء نشر أسلحة استراتيجية أمريكية مثل قاذفات "بي-1بي" وحاملات طائرات مع مجموعاتها الضاربة، والتي أرسلت إلى شبه الجزيرة الكورية وقربها في فترات شهدت توترًا متصاعدًا.

وفيما لم تعد القاذفة "بي-1بي" تحمل أسلحة نووية، إلا أن سلاح الجو الأمريكي يعتبرها "العمود الفقري لسلاح القاذفات البعيدة المدى الأمريكي" القادرة على ضرب أي مكان في العالم.

مجلس الأمن الدولي يفشل فى اتخاذ موقف موحد

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة الجمعة أنّ سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية تشكّل "استهزاءً" بمجلس الأمن، في انتقادات مبطّنة أيضاً للصين وروسيا. وقالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن: "هؤلاء الأعضاء برّروا الانتهاكات المتكرّرة من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبدورهم مكّنوا كوريا الشعبية الديمقراطية واستهزأوا بهذا المجلس".

وحال انقسام مجلس الأمن الدولي دون اتخاذ قرار هذا العام حول موضوع كوريا الشمالية، أو يتخذ إجراء ضد التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.

وقبل الاجتماع، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بلسان المتحدث باسمه، إنه "قلق جدًا بشأن التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتصاعد خطاب المواجهة". وجديد غوتيريش دعواته كوريا الشمالية بالامتناع الفوري عن القيام بأي عمل استفزازي آخر والامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية بموجب جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وحال انقسام مجلس الأمن الدولي دون اتخاذ قرار هذا العام حول موضوع كوريا الشمالية، أو يتخذ إجراء ضد التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • Insel Guam im Pazifik (picture-alliance/robertharding/M. Runkel)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    تستخدم القوات الأمريكية نحو ثلثي جزيرة غوام كقاعدة عسكرية لها. فيما يبقى ثلث الجزيرة مخصصا للسياحة. وتتميز الجزيرة بسواحلها الخلابة التي تحتوي على مياه فيروزية جميلة، بالإضافة إلى وجود الشعب المرجانية وطرق لمحبي الاستكشاف في الطبيعة. وتعد السياحة ثاني أكبر مورد للاقتصاد في غوام بعد القاعدة العسكرية.

  • USA Insel Guam im Pazifik- Strand (picture-alliance/AP Photo/T. Vejpongsa)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    تتميز الجزيرة بجوها الاستوائي وبدرجات حرارة تتراوح بين 26 و30 مئوية طيلة العام. ويمكن السباحة في سواحل غوام طيلة أيام السنة، كما تعلن الجزيرة عن نفسها في موقعها الالكتروني. وهنالك فصلان في السنة في الجزيرة فقط، وهما فصل الرطوبة بين شهري حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر، وفصل الجفاف في بقية أيام السنة.

  • Insel Guam im Pazifik - Tourismus (Reuters/E. De Castro)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    يزور الجزيرة سنويا أكثر من مليون سائح، وخاصة محبي الغوص لمشاهدة الشعب المرجانية فيها. وازدادت الاستثمارات السياحية في الجزيرة منذ ثمانيات القرن الماضي من قبل مستثمرين من كوريا الجنوبية واليابان اللتان لا تبعدان كثيرا عن غوام.

  • Insel Guam im Pazifik (picture-alliance/robertharding/M. Runkel)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    لا يستغرق السفر من اليابان إلى جزيرة غوام سوى ساعات طيران قليلة، وتعد غوام أقرب لليابانيين بكثير من جزر هاواي، لذلك يشكل اليابانيون نحو ثلث السياح في غوام، فيما يشكل سياح الصين وكوريا الجنوبية وتايوان نحو ثلث السياح المتبقين.

  • ما يميز الجزيرة أيضا هو عدم وجود ضريبة على المبعيات، ما يجعلها جنة للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يمكن للزائر التعرف على تاريخ الجزيرة المثير. وتخلت إسبانيا عن الجزيرة للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 160 ألف شخص فقط.

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    ما يميز الجزيرة أيضا هو عدم وجود ضريبة على المبعيات، ما يجعلها جنة للتسوق. بالإضافة إلى ذلك يمكن للزائر التعرف على تاريخ الجزيرة المثير. وتخلت إسبانيا عن الجزيرة للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. ويبلغ عدد سكان الجزيرة نحو 160 ألف شخص فقط.

  • Insel Guam im Pazifik (Reuters/E. de Castro)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    يُعتقد أن أول من سكن الجزيرة كان قبل نحو 4000 عام. وفي الحرب العالمية الثانية أحتل اليابانيون جزيرة غوام بعد ضربهم القوات الأمريكية في بيرل هاربر سنة 1941. وتوجد في الجزيرة بعض بقايا الحرب العالمية الثانية.

  • Insel Guam im Pazifik (picture-alliance/robertharding/M. Runkel)

    "غوام" ـ جزيرة سياحية تحت تهديد صواريخ كوريا الشمالية

    أغلب سكان غوام الأصليين هم من شعب "شامورو". ويُعتقد أنهم أحفاد السكان الأوائل للجزيرة. وتوجد في الجزيرة بعض النصب، مثل الظاهر في الصورة لكبير الشامورو. والسكان الأوائل هم من شعوب إندونيسية- إسبانية- فلبينية مختلطة. وتنتهج الجزيرة الثقافة التقليدية لشعب "شامورو". الكاتب: جانينا سيمينوفا/ زمن البدري


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A man watches a TV broadcasting a news report on North Korea firing a ballistic missile over Japan, at a railway station in Seoul, South Korea, October 4, 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji

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بعد جلسة لمجلس الأمن لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان قبل يومين، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين بالستيين جديدين، محملة واشنطن وسيول مسؤولية التصعيد، في حين دعتها واشنطن إلى الكف عن "الاستفزازات".

This photo provided on Oct. 10, 2022, by the North Korean government purports to show a missile test at an undisclosed location in North Korea, as taken sometime between Sept. 25 and Oct. 9. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

بيونغ يانغ: التجارب الصاروخية تحاكي ضربات نووية ضد سيول 10.10.2022

حذرت كوريا الشمالية من أن إطلاقها صواريخ بالستية في الآونة الأخيرة كان "محاكاة لحرب حقيقية"، موضحة أن التدريبات تضمنت محاكاة لضربات "نووية تكتيكية" ضد جارتها الجنوبية. وأكد كيم جون أونغ أنه لا يريد الحوار مع "العدو".