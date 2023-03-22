واشنطن ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط

قالت البحرية الأمريكية اليوم السبت (8 أبريل/نيسان 2023) إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعماً للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقراً له وسط زيادة التوترات مع إيران.

وذكر تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية في بيان أن الغواصة "يو إس إس فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس وبدأت في عبور قناة السويس.

وقالت قيادة القوات المركزية في بيان اليوم إن الغواصة "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

ورفض متحدث باسم البحرية الأمريكية في البحرين تقديم المزيد من التفاصيل بشأن المهمة أو تحديد ما إذا كانت الغواصة متجهة إلى الخليج، حيث أن سيتعارض مع بروتوكولات الأمن التشغيلية.

ووفقاً لبلومبرغ، نفذ الجيش الأمريكي الشهر الماضي ضربات جوية ضد مجموعات مدعومة من إيران في سوريا. وجاء ذلك بعد مقتل مقاول أمريكي فيما تردد أنه هجوم من جانب مسيرة إيرانية الصنع على منشأة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز ، د ب أ)