 واشنطن ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.04.2023

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واشنطن ترسل غواصة نووية مزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط

توجهت غواصة نووية أمريكية ذات قدرات صاروخية كبيرة إلى الشرق الأوسط دعماً للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقراً له وسط زيادة التوترات مع إيران. الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك.

الغواصة النووية الأمريكية يو إس إس فلوريدا (أرشيف)

الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك (أرشيف)

قالت البحرية الأمريكية اليوم السبت (8 أبريل/نيسان 2023) إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعماً للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقراً له وسط زيادة التوترات مع إيران.

مختارات

وذكر تيموثي هوكينز المتحدث باسم البحرية في بيان أن الغواصة "يو إس إس فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس وبدأت في عبور قناة السويس.

وقالت قيادة القوات المركزية في بيان اليوم إن الغواصة "قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".

ورفض متحدث باسم البحرية الأمريكية في البحرين تقديم المزيد من التفاصيل بشأن المهمة أو تحديد ما إذا كانت الغواصة متجهة إلى الخليج، حيث أن سيتعارض مع بروتوكولات الأمن التشغيلية.

ووفقاً لبلومبرغ، نفذ الجيش الأمريكي الشهر الماضي ضربات جوية ضد مجموعات مدعومة من إيران في سوريا. وجاء ذلك بعد مقتل مقاول أمريكي فيما تردد أنه  هجوم من جانب مسيرة إيرانية الصنع على منشأة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز ، د ب أ)

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    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

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  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

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  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    تم البدء في حفر قناة السويس الأولى عام 1859 ودامت مدة بنائها عشرة أعوام. وتعد القناة مصدرا حيويا للعملية الصعبة في مصر. وقد كانت القناة في ملك شركة فرنسية-بريطانية قبل أن يعلن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر عام 1956 تأميمها. وقد تتسبب ذلك في اندلاع حرب عرفت بـ"العدوان الثلاثي" على مصر.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    إلى جانب القناة الجديدة تخطط الحكومة المصرية لبناء مركز صناعي ولوجيستي وتجاري بالقرب منها، حيث من المقرر بناء عدة موانئ تعمل على تقديم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    كما تخطط الحكومة المصرية لإقامة قناة جانبية بميناء شرق بورسعيد على البحر المتوسط والبدء في تنفيذه بعد افتتاح قناة السويس الجديدة بهدف مساعدة السفن على الدخول مباشرة إلى الميناء. ومن المقرر أن يبلغ طول هذه القناة الجانبية 9.5 كيلومترا عمقها 18.5 مترا، وعرضها التحتي 250 مترا.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    مصر تدشن قناة السويس الجديدة وسط مراسم احتفالية

    ارتياح وفرح لدى المهندسين والعمال الذين شاركوا في عملية حفر وبناء قناة السويس الجديدة بعد نجاح تجارب التشغيل الأولى، وفقا للمسؤولين المصريين.

    الكاتب: ش.ع


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