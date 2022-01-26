واشنطن ترد على مطالب موسكو.. بادرة انفراج في الأزمة الأوكرانية؟

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء (26 يناير/ كانون الثاني 2022) أنّ واشنطن حدّدت "مساراً دبلوماسياً جاداً" لحلّ النزاع بشأن أوكرانيا في رسالتها للحكومة الروسية.

وقال بلينكن بعدما تمّ تسليم الرسالة إلى موسكو: "نوضح بأنّ هناك مبادئ جوهرية نحن ملتزمون بالمحافظة عليها والدفاع عنها، تشمل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحقّ الدول في اختيار الترتيبات الأمنية والتحالفات الخاصة بها".

وأفاد بلينكن أنّ الرسالة أوضحت لموسكو أنّه بإمكان كييف اختيار حلفائها، متجاهلاً مطلباً روسياً بالحصول على تعهّد بألا تنضم أوكرانيا أبداً إلى حلف شمال الأطلسي.

كما أكّد الوزير الأمريكي أنّه سيتحدّث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الأيام المقبلة للحصول على ردّ موسكو على الموقف الأمريكي.

بلينكن قال إنه سيتحدّث مع نظيره الروسي لافروف في الأيام المقبلة للحصول على ردّ موسكو على الموقف الأمريكي.

روسيا تتسلم ردا خطيا من واشنطن

في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ السفير الأمريكي في موسكو جون سالفيان سلّمها ردّ بلاده على لائحة المطالب الأمنية التي تقدّمت بها لحل الأزمة الأوكرانية وفي مقدّمتها انسحاب حلف شمال الأطلسي من أوروبا الشرقية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في بيان إنّ السفير ساليفان "سلّم الردّ الخطّي للإدارة الأمريكية على مشروع معاهدة ثنائية حول الضمانات الأمنية والذي سبق للطرف الروسي أن قدّمها".

وكانت روسيا كشفت في ديسمبر/ كانون الأول عن مقترحات لاحتواء ما تعتبره موسكو تزايداً لنفوذ الولايات المتحدة وحلف الأطلسي في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ودول شرق أوروبا.

وفي مسودة الوثائق الأمنية تطلب موسكو من الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، عدم ضمّ أعضاء جدد أو إقامة قواعد في جمهوريات سوفياتية سابقة.

وتتّهم كييف ودول الغرب روسيا بحشد عشرات آلاف الجنود على الحدود الأوكرانية استعدادا لغزو محتمل.

الناتو أيضا قدم مقترحاته

بدوره أعلن حلف شمال الأطلسي أنّه سلّم روسيا "مقترحات" خطية، بعدما وجّهت موسكو سلسلة من المطالب المتعلّقة بخفض النفوذ الأمريكي في شرق أوروبا. وقال مسؤول في الحلف إنّ "الناتو نقل مقترحاته لروسيا بعد ظهر اليوم، بالتوازي مع الولايات المتحدة".

وكان دبلوماسيون قد أبلغوا وكالة فرانس برس أنّه يجري تسليم الوثيقة للسفير الروسي في بلجيكا حيث مقرّ الحلف.

مشاهدة الفيديو 01:47 اجتماع دول "صيغة النورماندي" الأربعة في باريس

"صيغة نورماندي"

وبالتزامن مع هذا التطور اجتمع مسؤولون كبار من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في باريس الأربعاء في إطار "صيغة نورماندي" الرباعية التي تكرّرت مرّات عديدة منذ ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

ومثّل الجانب الروسي نائب كبير موظفي الكرملين ديمتري كوزاك والأوكراني مستشار الرئيس أندريه يرماك. وشارك كذلك دبلوماسيون فرنسيون وألمان في المحادثات التي رأت فيها فرنسا بارقة أمل ولو كان ضعيفا.

المستشار الألماني أولاف شولتس سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في مطلع الشهر المقبل في واشنطن.

شولتس يزور واشنطن ويلتقي بايدن

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد توعد أمس الثلاثاء بفرض عقوبات على الرئيس بوتين شخصيا، فيما يشير البيت الأبيض إلى أن خطر الاجتياح الروسي لأوكرانيا "ما زال وشيكا".

وفي موضوع ذي صلة نقلت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الأربعاء، عن مصدر مطلع، أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في السابع من فبراير/ شباط في واشنطن، وذلك في أول زيارة للمستشار الألماني منذ تسلمه منصبه.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع وهو الأول من نوعه بين شولتس وبايدن سيركز على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ص.ش/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)