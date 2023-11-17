 واشنطن تدين "ترويج" إيلون ماسك "البغيض" لمعاداة السامية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.11.2023

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أخبار

واشنطن تدين "ترويج" إيلون ماسك "البغيض" لمعاداة السامية

بعد منشور تبنى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، أدانت واشنطن "الترويج البغيض لمعاداة السامية" من قبل إيلون ماسك، مالك منصة إكس. وعلقت المفوضية الأوروبية حملاتها الإعلانية على المنصة بسبب "زيادة المعلومات المضللة".

مالك منصة إكس إيلون ماسك (16.06.2023)

ماسك قام بالرد على منشور معادٍ للسامية على "إكس" بالقول: "لقد قلت الحقيقة الفعلية"!

أدان البيت الأبيض الجمعة (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

مختارات

وتعقيبًا على منشور لماسك تبنى فيه نظرية مؤامرة معادية للسامية، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل، وأضاف: "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، والذي يناقض قيمنا الأساسية كأمريكيين"، متابعًا: "علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأمريكيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا".

وأتى تعليق البيت الأبيض تعقيبًا على قيام ماسك بالرد على منشور معادٍ للسامية عبر منصة "إكس" بالقول: "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

وكان البيت الأبيض ووسائل إعلام أمريكية اعتبروا أن المنشور الأساسي يؤشر إلى نظرية مؤامرة قديمة بـ"وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء". وكان من متداولي هذه النظرية منفّذ عملية إطلاق نار في كنيس في بيتسبرغ (بنسلفيانيا) في العام 2011 أدت إلى مقتل 18 شخصًا.

واعتبر بايتس أنه "من غير المقبول ترداد هذه الكذبة البشعة التي تقف خلف أكثر الحوادث المعادية للسامية دموية في التاريخ الأمريكي، خصوصًا بعد شهر عن اليوم الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ الهولوكوست"، في إشارة إلى هجوم حماس الإرهابي في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

تعليق الحملات الدعائية على "إكس"
من جهتها طلبت المفوضية الأوروبية الجمعة من أجهزتها تعليق حملاتها الإعلانية على موقع "إكس" بسبب "زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهرك: "شهدنا زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في العديد من شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا بالطبع يشمل إكس".

وأضاف: "لذلك أوصينا أجهزتنا بالامتناع عن القيام بحملات إعلانية" على المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. وأوضح المتحدث أنّ هذا القرار لا ينطوي على إعادة نظر في حضور أجهزة المفوضية الأوروبية على منصة "إكس".

ومنذ اشترى إيلون ماسك تويتر في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022 وقبل تغيير اسمه إلى "إكس"، خفّفت المنصة من صرامة قواعدها بشأن المعلومات المضللة، وقلصت عدد الفرق المشرفة على محتواها وسمحت بعودة شخصيات عديدة مثيرة للجدل.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في تشرين الأول/أكتوبر يستهدف هذه الشبكة الاجتماعية بتهمة نشرها "معلومات خاطئة" و"محتوى عنيفًا وله طابع إرهابي" و"خطاب كراهية" في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس.

واندرج التحقيق في إطار تطبيق تشريع جديد بشأن الخدمات الرقمية يفرض التزامات مشدّدة على المنصات. وتأتي توجيهات المفوضية بوقف كل الإعلانات على "إكس" بعد جدل أثارته في أيلول/سبتمبر حملة نظّمها مكتب المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون على هذه المنصة، للترويج لتشريع.

واتُهمت هذه الحملة باستخدام تقنيات للاستهداف الدقيق بناءً على الآراء السياسية والدينية للأشخاص المستهدفين، في انتهاك للقواعد الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية.

وقدّمت جمعية "نويب" النمسوية الناشطة في مجال حماية الخصوصية، شكوى ضد المفوضية الأوروبية الخميس لدى المشرف الأوروبي على حماية البيانات، باسم مستخدم هولندي للإنترنت تلقى رسالة من أجهزة تابعة للاتحاد الأوروبي. وتدعو المنظمة غير الحكومية إلى إجراء تحقيق شامل وفرض غرامة.

من جانبها أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية العملاقة "آي بي إم" الخميس أنها ستعلق إعلاناتها على "إكس" بعد تقرير أظهر أن تلك الإعلانات وضعت قريبة من منشورات مؤيدة للنازية على المنصة.

وقد ظهرت إعلانات لشركات تكنولوجيا كبرى ("آبل" و"أوراكل" و"آي بي إم") بالقرب من منشورات مؤيدة لهتلر والنازيين، وفق تقرير نشرته الخميس منظمة "ميديا ماترز" غير الحكومية التي تكافح ضد التضليل الإعلامي.

وقالت "آي بي إم" إن الشركة "لا تتسامح مطلقًا مع خطاب الكراهية والتمييز، وقد أوقفنا على الفور جميع إعلاناتنا على إكس ريثما يتم التحقيق في هذا الوضع غير المقبول بتاتًا". وأوضح مسؤول في "إكس" أن المنصة "نظفت" الحسابات التي استشهدت بها شركة "ميديا ماترز"، والتي لن تتمكن بعد الآن من تحقيق الدخل من الإعلانات على الشبكة. وأضاف أنه سيتم تصنيف المنشورات نفسها على أنها "محتوى حساس".
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ، أ ف ب ، رويترز)

  • Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin.

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    نصب الهولوكوست

    حقل ضخم من الأعمدة يذكر في وسط العاصمة الألمانية بالماضي، وهو من تصميم المهندس المعماري النيويوركي بيتر آيزنمان. وتذّكر حوالي 3000 كتلة حجرية بالستة ملايين يهودي الذين قتلوا في أوروبا على يد النازيين.

  • Zwei Stolpersteine in Berlin

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    حجارة العثرات

    صغيرة الحجم هي تلك الألواح النحاسية التي توجد تقريبا على جميع الأرصفة في برلين. وتذكر حجارة العثرات بالأشخاص الذين عاشوا في المباني المجاورة قبل أن يتم ترحيلهم من قبل النازيين. ويوجد إجمالا حوالي 10,000 من هذه الحجارة في برلين.

  • Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    فيلا مؤتمر فانزي

    في الـ 20 يناير 1942 اجتمع 15 مسؤولًا رفيع المستوى من الحزب القومي الاشتراكي الألماني النازي في هذه الفيلا على بحيرة فانزي لبحث كيفية القضاء على اليهود في أوروبا بطريقة منهجية، وسموها "الحل النهائي لقضية اليهود". واليوم تعتبر الفيلا موقعا تذكاريا، حيث تقدم معلومات حول البعد الذي لا يمكن تصوره للإبادة الجماعية التي تم تقريرها هنا.

  • Eine Frau legt Rosen an der Gedenkstätte Mahnmal Gleis 17 in Berlin-Grunewald auf den Boden.

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    نصب رصيف 17

    ورود بيضاء عند منصة القطار رقم 17 في محطة غرونفالد تكريمًا لأكثر من 50,000 يهودي في برلين تم إرسالهم من هنا إلى الموت. على 186 لوحة فولاذية مدرجة تواريخ ومحطات جميع قطارات الترحيل، إضافة إلى عدد المرحلين. أول قطار غادر في 18 أكتوبر 1941 إلى غيتو ليتسمانشتات وآخر قطار في الـ 5 يناير 1945 إلى معسكر زاكسنهاوزن.

  • Menschen stehen vor dem Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt in Berlin, Deutschland.

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    ورشة المكفوفين أوتو فيدت

    هاكيشن هوفه في وسط برلين يظهر اليوم في كل دليل سياحي، وهو متاهة من الفناء الخلفي حيث عاش وعمل العديد من الأشخاص اليهود، على سبيل المثال في المصنع الخاص برجل الأعمال الألماني أوتو فيدت. في زمن النازيين، قام فيدت بتوظيف العديد من اليهود الكفيفين والصم، وبذلك أنقذهم من الترحيل والموت. واليوم تُعتبر ورشة الكفيفين متحفًا.

  • Das Denkzeichen Modezentrum Hausvogteiplatz in Berlin, Deutschland

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    مركز الموضة هاوسفوغتايبلاتس

    هنا كان ينبض قلب عاصمة الموضة في برلين. نصب مكون من مرايا عالية يذكر بمصممي الأزياء اليهود والخياطات وصناع الأقمشة الذين كانوا يصنعون الملابس لجميع أنحاء أوروبا في هاوسفوغتايبلاتس. وأجبر النازيون الملاك اليهود على البيع القسري وفرضوا حظرًا على ممارسة المهنة. وفي الحرب العالمية الثانية تم تدمير مركز الموضة السابق في برلين بشكل لا يمكن استعادته.

  • Das Bronzedenkmal der verlassene Raum am Koppenplatz in Berlin - ein Tisch mit zwei Stühlen, einer davon liegt umgekippt auf dem Boden.

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    نصب تذكاري في كوبنبلاتس

    قبل الهولوكوست كان يعيش 173,000 يهودي في برلين، وفي عام 1945 لم يتبق منهم سوى 9000. ويقع نصب "الغرفة المهجورة" في منتصف المنطقة السكنية في كوبن بلاتس في وسط برلين. ويذكر النصب بالمواطنين اليهود الذين تم نقلهم فجأة بدون إنذار مسبق من منازلهم في حي الحظائر ولم يعودوا أبدًا. وكان حي الحظائر مركز الهجرة اليهودية الشرقية.

  • Das Jüdische Museum von oben, Berlin

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    المتحف اليهودي

    اختار المهندس المعماري دانيال ليبسكيند تصميمًا دراماتيكيًا: من الأعلى يبدو المبنى وكأنه نجمة داود مكسورة. ويُعتبر متحف اليهود في برلين واحدًا من أكثر المتاحف زيارة في برلين، حيث يقدم نظرة عامة على التاريخ الألماني-اليهودي المتنوع.

  • Historische Gräber auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin Weißensee.

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    المقبرة اليهودية فايسينزي

    توجد ثماني مقابر يهودية محفوظة في برلين، وأكبرها تقع في منطقة فايسنزي. بأكثر من 115,000 موقع دفن، فهي تُعد أكبر مقبرة يهودية في أوروبا. العديد من اليهود المضطهدين اختبأوا في هذه الأراضي خلال فترة الحكم النازي. وبدأت الخدمة الدينية اليهودية مجددًا هنا في 11 مايو 1945، ثلاثة أيام فقط بعد التحرير من الحكم النازي.

  • Die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin.

    نصب تذكارية يهودية في برلين ـ شاهد على جرائم النازية ضد الإنسانية

    كنيس جديد

    تم تدشين المعبد اليهودي الجديد في شارع أورانينبورغ لأول مرة في عام 1866؛ وكان يُعتبر أكبر وأفخم معبد يهودي في ألمانيا. في الحرب العالمية الثانية تعرض للحرق. وتم تدشين المعبد المعاد بناؤه مرة أخرى في عام 1995. منذ ذلك الحين، عادت القبة الذهبية، التي يبلغ ارتفاعها 50 مترًا، لتشكل واحدة من معالم وهوية برلين مرة أخرى.