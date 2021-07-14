 واشنطن تدعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في العنصرية داخل أمريكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

واشنطن تدعو الأمم المتحدة إلى التحقيق في العنصرية داخل أمريكا

دعت إدارة الرئيس جو بايدن خبراء من الأمم المتحدة إلى دراسة سجل الولايات المتحدة في مجال العنصرية ضد الأمريكيين من أصل إفريقي، معتمدة بذلك موقفا مخالفا للرئيس السابق دونالد ترامب.

دعوات لمكافحة العنصرية في الولايات المتحدة ـ صورة من الأرشيف

دعوات لمكافحة العنصرية في الولايات المتحدة ـ صورة من الأرشيف

رحبت واشنطن بتشكيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة خبراء مكلفة النظر في أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ضد "أشخاص من أصول أفريقية في جميع أرجاء العالم بما فيها الولايات المتحدة، ويعتبر هذا الترحيب تغيير حاد في السياسة الأمريكية لموقف الأمم المتحدة، بعد انتقاد الرئيس السابق ترامب لسياستها.

 

مختارات

حٌكم بالسجن 22 عاما ونصف العام على الشرطي الأمريكي السابق ديريك شوفين الذي دين بقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الحكم "عادل".

يغادر ترامب البيت الأبيض تاركاً خلفه إرثاً يرى البعض أنه حافل بالنجاحات، فيما يرى آخرون أنه إرث من الإخفاقات، حيث مئات الآلاف من ضحايا كورونا واقتصاد مأزوم ومحتمع منقسم بشكل لم يحدث منذ الحرب الأهلية الأمريكية.

وحيا وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء (14 تموز/ يوليو) الذي كلّف الخبراء بدراسة الاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ضد الأفارقة والسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

وقال بلينكن في بيان "يجب على الأمم المسؤولة ألا تحاول تجنب تقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك، يجب أن تطالب بذلك بهدف تحسينها".

لذلك دعا وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة اثنين من المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمتخصصين في الأشكال المعاصرة للعنصرية والمشاكل التي تطال الأقليات. كما دعا الدول الأعضاء الأخرى إلى المشاركة في "هذا الجهد لمكافحة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب".

وهذا الموقف يتناقض بشكل حاد مع الموقف الذي اتخذه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب وحلفاؤه في مواجهة التظاهرات الهائلة التي هزت الولايات المتحدة بعد مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 أيار/مايو 2020 خنقا تحت ركبة شرطي أبيض.

ونفى دونالد ترامب وجود عنصرية منهجية في الولايات المتحدة وحمل "قلة من الفاسدين" مسؤولية أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة ورفض أي انتقاد لتاريخ البلاد. وما زال هذا موقف الأغلبية داخل حزبه.

وكتب السناتور الجمهوري ماركو روبيو في تغريدة على تويتر "بدلا من دعوة الأمم المتحدة إلى المجيء وإخبارنا بمدى عنصريتنا، لماذا لا نطلب منها الذهاب إلى كوبا حيث يندفع نظام اشتراكي شيطاني إلى الناس لضربهم وخطفهم؟"، مشيرا بذلك إلى قمع التظاهرات التاريخية في الجزيرة الشيوعية.

ع.أ.ج/ و ب ( أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:11

الحكم ضد الضابط السابق قاتل فلويد بالسجن 22,5 عاما

مواضيع ذات صلة

Bildkombo Angela Merkel und Joe Biden

لقاء ميركل وبايدن.. رسالة تناغم وطي لصفحة الخلافات؟ 14.07.2021

ملفات شائكة وقضايا عكرت صفو العلاقة مع أمريكا، على رأس جدول أعمال زيارة ميركل إلى واشنطن ولقائها الرئيس جو بايدن، الذي يحرص مثلها على طي صحفة الخلافات وإعادة الدفء للعلاقة بين بلديهما. فهل ينجحان في ذلك؟

STYLELOCATIONU.S President Joe Biden during a bilateral meeting with German Chancellor Angela Merkel, right, on the sidelines at the G7 Summit at the Carbis Bay Hotel, June 12, 2021 in Carbis Bay, Cornwall, United Kingdom. (Credit Image: Â© Adam Schultz/White House/Planet Pix via ZUMA Wire

ميركل تتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع بايدن ونائبته 14.07.2021

بعد وقت قصير من وصول وزير خارجيتها إلى الولايات المتحدة، تتوجه المستشارة ميركل إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع جو بايدن ونائبته، في خطوة اعتبرت إيذانا لبداية عهد جديد في العلاقة بين الجانبين بعد تدهورها في عهد ترامب.

Soccer Football - Euro 2020 - Final - Italy v England - Wembley Stadium, London, Britain - July 11, 2021 England's Marcus Rashford looks dejected after the match Pool via REUTERS/John Sibley

يورو 2020 ـ عنف وإساءات عنصرية بعد خسارة إنجلترا 12.07.2021

صاحبت أعمال العنف المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم بين إنكلترا وإيطاليا والتي انتهت بفوز الأخيرة. وانهالت إساءات عنصرية في حق اللاعبين راشفورد وسانشو وساكا ذوي البشرة السوداء بسبب فشلهم في تسديد ركلات الترجيح.