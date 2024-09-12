  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
سياسةشمال أمريكا

واشنطن تدعم حصول أفريقيا على مقعدين دائمين بمجلس الأمن

١٢ سبتمبر ٢٠٢٤

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها تدعم استحداث مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب.

https://p.dw.com/p/4kX4S
أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة سابقة، نيويورك، الولايات المتحدة، 20 مايو 2024.
يتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة.صورة من: Eduardo Munoz/REUTERS

تعتزم المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الإعلان اليوم الخميس (19 سبتمبر/أيلول 2024) عن دعم الولايات المتحدة لاستحداث مقعدين دائمين للدول الأفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إضافة إلى مقعد تشغله الدول الجزرية الصغيرة النامية بالتناوب.

تأتي الخطوة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إصلاح علاقاتها مع أفريقيا حيث يشعر كثيرون بعدم الرضا عن دعم واشنطن لحرب إسرائيل في قطاع غزة، فضلاً عن تعميق العلاقات مع دول جزر المحيط الهادي سعيا لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد لرويترز إنها تأمل أن يؤدي الإعلان إلى "دفع هذه الأجندة إلى الأمام على نحو يمكّننا من تحقيق إصلاح مجلس الأمن في مرحلة ما في المستقبل"، ووصفت الأمر بأنه سيكون جزءا من إرث الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتدعم واشنطن أيضاً منذ فترة طويلة حصول الهند واليابان وألمانيا على مقاعد دائمة في المجلس.

وتطالب دول نامية منذ فترة طويلة بالحصول على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، الهيئة الأكثر قوة في الأمم المتحدة، دون جدوى رغم سنوات من المحادثات حول الإصلاح. ومن غير الواضح ما إذا كان الدعم الأمريكي قد يعطي دفعة لتلك المطالب.

وقبل الإعلان عن دعم الولايات للخطوات الجديدة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك اليوم الخميس أوضحت توماس غرينفيلد لرويترز أن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من الدول الخمس التي تملكه.

ويتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، وله سلطة فرض العقوبات وحظر الأسلحة والتفويض باستخدام القوة.

وكان المجلس يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.

ع.ح/ع.ش (رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

توافد أفراد الإنقاذ إلى مستشفى الأطفال المتضرر بشدة في كييف - أوكرانيا

أوكرانيا تطلب اجتماع مجلس الأمن بعد هجمات روسية قتلت العشرات

أوكرانيا تطلب اجتماع مجلس الأمن بعد هجمات روسية قتلت العشرات

دعت أوكرانيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد ضربات روسية على عدة مدن أوكرانية وفق ما قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي وأدانت حكومة ألمانيا بشدة الهجمات الصاروخية العنيفة في أوكرانيا التي طالت أيضا مستشفى للأطفال.
سياسة٨ يوليو ٢٠٢٤