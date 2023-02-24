واشنطن تدعم تشكيل تحالف لتسليم طائرات لأوكرانيا وستبدأ بتدريب الطيارين

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع "دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات إف-16".
وقال المسؤول "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"، معطياً الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.
وسيتم التدريب خارج أوكرانيا في مواقع في أوروبا، وسيستغرق عدة أشهر، وفقاً للمسؤول الأمريكي، الذي أشار إلى أن من المقرر أن يبدأ التدريب خلال الأسابيع المقبلة.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا القرار الذي وصفه بالتاريخي من جانب الرئيس بايدن.
وكتب زيلينسكي على تويتر: "أرحب بقرار الولايات المتحدة التاريخي و(الرئيس الأمريكي) بدعم تحالف دولي لتسليم مقاتلات. هذا سيعزز بشكل كبير قدرة جيشنا في الجو".
وبعد صدور الإعلان الأمريكي أعلنت الدنمارك أنها ستدرب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16 بعد الموافقة الأمريكية.
وكانت أوكرانيا طلبت تكراراً الحصول على طائرات من الغرب للمساهمة في صد الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من سنة، لكن هذه الدول كانت تتردد حتى الان في القيام بذلك.
في وقت سابق هذا الأسبوع، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ونظيره الهولندي، مارك روته، انشاء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا مقاتلات للدعم. بعد زيارة سوناك في مقر إقامته خارج لندن الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه كان "ايجابياً جداً" حيال إنشاء تحالف لتزويد بلاده بالطائرات.
وأعلن سوناك الاثنين أن بريطانيا تحضر لفتح كلية طيران لتدريب طيارين أوكرانيين فيما عرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيضاً القيام بذلك لكنه استبعد إرسال طائرات حربية إلى كييف.
خ.س/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
الولايات المتحدة أكبر داعم
قدمت الولايات المتحدة أسلحة ومعدات لأوكرانيا خلال عام 2022 بقيمة 22,9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة. ومن أهم الأسلحة الثقيلة التي قدمتها لأوكرانيا راجمات صواريخ هيمارس وأنظمة دفاع جوي ومدافع ومروحيات ومسيرات وناقلات جند مدرعة من طراز برادلي وغيرها.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
بريطانيا
احتلت بريطانيا المركز الثاني بين الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث قدمت لها خلال عام 2022 مساعدات عسكرية بقيمة 4,1 مليار يورو. ومن بين الأسلحة التي قدمتها راجمات صواريخ من طراز M270، وأسلحة مضادة للدروع ومئات الصواريخ قصيرة المدى وأنظمة دفاع جوي وناقلات جند مدرعة.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
ألمانيا
قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 2,3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا. من بين الأسلحة الثقيلة التي قدمتها ألمانيا راجمات صواريخ وأنظمة دفاع جوي أهمها Iris-T ومدافع هاوبتس 2000 المدرعة المتحركة ومدافع غيبارد ذاتية الدفع المضادة للطيران.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
صواريخ باتريوت ومدرعات ألمانية
كما قدمت ألمانيا لأوكرانيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت وناقلات جند مدرعة من طراز ماردر. بالإضافة إلى ذلك قدمت برلين شاحنات عسكرية وكاسحات ألغام وقذائف وطلقات من مختلف الأنواع والأعيرة وغير ذلك من العتاد والمعدات للجيش الأوكراني.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
بولندا
قدمت بولندا لجارتها أوكرانيا دعما عسكريا خلال عام 2022 بقيمة 1,8 مليار يورو، وبذلك كانت رابع داعم لأوكرانيا على المستوى العالمي. وكانت دبابات T72 وناقلة الجند المدرعة BMP السوفياتية الصنع من أبزر الأسلحة والمعدات التي قدمتها وارسو لكييف.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
كندا
وصل حجم المساعدات العسكرية الكندية لأوكرانيا إلى 1,4 مليار يورو في عام 2022 ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين داعمي كييف. وتعتبر مدافع الميدان M-777 من أبرز ما قدمته كندا بالإضافة إلى راجمات صواريخ وقنابل يدوية وذخيرة.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
النرويج
حصلت أوكرانيا على مساعدات عسكرية بقيمة 600 مليون دولار من النرويج عام 2022، وهي سادس أكبر دولة داعمة لأوكرانيا. ومدافع هاوبتس المتحركة من طراز M109 وقذائف وقطع غيار. بالإضافة إلى صواريخ أرض جو مضاد للطيران من طراز Mistral وأخرى مضادة للدروع.
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بالصور .. أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا وأهم الأسلحة!
فرنسا
احتلت فرنسا المرتبة السابعة بين أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا، حيث وصلت قيمة مساعداتها العسكرية إلى 500 مليون يور خلال العام الماضي. ومن أبرز الأسلحة التي قدمتها كانت مدافع سيزر وصواريخ ميلان المضادة للدروع وصواريخ أرض جو من طراز ميسترال. إعداد: عارف جابو