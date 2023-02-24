واشنطن تدعم تشكيل تحالف لتسليم طائرات لأوكرانيا وستبدأ بتدريب الطيارين

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ قادة مجموعة السبع "دعمه مبادرة مشتركة تهدف إلى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات إف-16".

وقال المسؤول "خلال الفترة التي سيجري فيها التدريب في الأشهر المقبل، سيقرر تحالف الدول المشاركة في هذا الجهد موعد تقديم طائرات وعددها ومن سيقدمها"، معطياً الإشارة الأقوى حتى الآن من جانب الولايات المتحدة لتسليم هذه الطائرات التي تطالب بها كييف بشدة.

وسيتم التدريب خارج أوكرانيا في مواقع في أوروبا، وسيستغرق عدة أشهر، وفقاً للمسؤول الأمريكي، الذي أشار إلى أن من المقرر أن يبدأ التدريب خلال الأسابيع المقبلة.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا القرار الذي وصفه بالتاريخي من جانب الرئيس بايدن.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "أرحب بقرار الولايات المتحدة التاريخي و(الرئيس الأمريكي) بدعم تحالف دولي لتسليم مقاتلات. هذا سيعزز بشكل كبير قدرة جيشنا في الجو".

وبعد صدور الإعلان الأمريكي أعلنت الدنمارك أنها ستدرب طيارين أوكرانيين على طائرات أف-16 بعد الموافقة الأمريكية.

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وكانت أوكرانيا طلبت تكراراً الحصول على طائرات من الغرب للمساهمة في صد الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من سنة، لكن هذه الدول كانت تتردد حتى الان في القيام بذلك.

في وقت سابق هذا الأسبوع، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، ونظيره الهولندي، مارك روته، انشاء "تحالف دولي" لتزويد أوكرانيا مقاتلات للدعم. بعد زيارة سوناك في مقر إقامته خارج لندن الاثنين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه كان "ايجابياً جداً" حيال إنشاء تحالف لتزويد بلاده بالطائرات.

وأعلن سوناك الاثنين أن بريطانيا تحضر لفتح كلية طيران لتدريب طيارين أوكرانيين فيما عرض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أيضاً القيام بذلك لكنه استبعد إرسال طائرات حربية إلى كييف.

خ.س/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)